Fußball-Bundesliga Frankfurterinnen in Freiburg gefordert

Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt treten am Sonntag (14 Uhr) in Freiburg an.

An die Gegnerinnen haben sie dabei gute Erinnerungen: Am Ostersamstag setzte sich die Eintracht im Pokalhalbfinale gegen den SC durch. "Das Halbfinale war ein sehr umkämpftes Spiel, bei dem wir trotz Rückstand aus meiner Sicht verdient ins Pokalfinale eingezogen sind", sagt Eintracht-Coach Niko Arnautis.

In der Bundesliga-Tabelle sind die beiden Teams aktuell punktgleich, wobei Eintracht Frankfurt ein Spiel weniger absolviert hat.