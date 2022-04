Janina Hechler bleibt den Eintracht Frankfurt Frauen erhalten: Die 23-Jährige verlängerte ihren Vertrag vorzeitig bis 2024, wie der Verein am Dienstag mitteilte.

Bereits mit 16 Jahren war sie nach Frankfurt gekommen und steht inzwischen kurz vor ihrem 100. Bundesliga-Spiel.

"Janina bringt Flexibilität und durch ihre Körpergröße Stabilität in unsere Abwehr", so Trainer Niko Arnautis. "Entsprechend freue ich mich, dass wir eine solch tolle Abwehrspielerin, die uns als Team sehr guttut, weiter in unseren Reihen haben."