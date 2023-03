Nach dem Sieg im Nachholspiel in Bremen wollen die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt am Sonntag (13 Uhr) weitere drei Punkte einfahren.

Der Tabellendritte empfängt die SGS Essen, die sich zuletzt in starker Form präsentierte. Der Gegner habe sich durch ordentliche Leistungen "Luft in der Tabelle verschafft", so Eintracht-Coach Arnautis. Stürmerin Reuteler, die in Bremen doppelt traf, hofft auf einen weiteren souveränen Auftritt. "Wir haben aktuell einen guten Lauf, wir wollen zuhause ungeschlagen bleiben." Die Eintracht muss gegen Essen auf Brengel, Santos und Kirchberger verzichten.