Zum Jahresabschluss empfangen die Frankfurterinnen Schlusslicht Turbine Potsdam.

Die Eintracht Frankfurt Frauen treffen zum Jahresabschluss am Freitag daheim auf Turbine Potsdam (19.15 Uhr). Die Brandenburgerinnen stehen zwar auf dem letzten Tabellenplatz der Frauen-Bundesliga. Nach der jüngsten 0:5-Nieder- lage gegen Wolfsburg sind die Frankfurterinnen aber gewarnt. "Wir müssen nochmal alles an Energie reinwerfen, was wir haben, und genau die Körperlichkeit, Wucht und Einsatzbereitschaft zeigen, die wir zuletzt haben vermissen lassen", sagt Trainer Niko Arnautis. "Es tut immer gut, mit einem Sieg in die Winterpause zu gehen", fordert Laura Feiersinger.