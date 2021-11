Nach zwei Spielen gegen Bayern München müssen die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt am Freitag nach Wolfsburg.

Nächste schwere Aufgabe für die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt. Nach dem Ligasieg und der Pokalniederlage gegen Bayern München sind die Hessinnen am Freitag (19.15 Uhr) beim Vizemeister VfL Wolfsburg gefordert.

"Wir wollen unseren Weg weiter fortsetzen und brauchen dafür wieder die Mentalität und Qualität, die uns in den vergangenen Wochen ausgezeichnet haben", so Trainer Niko Arnautis. "Wenn wir viel investieren und die notwendige Konsequenz mitbringen, können wir trotz der schweren Aufgabe weiter für Furore sorgen und in Wolfsburg bestehen."