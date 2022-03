Gut gespielt, zwischenzeitlich geführt – am Ende aber doch verloren: Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt haben eine weitere Überraschung gegen Bayern München verpasst. Das nächste Topspiel lässt nicht lange auf sich warten.

Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt haben eine Wiederholung ihres Hinspiel-Coups gegen den FC Bayern nur knapp verpasst. Das Team von Trainer Niko Arnautis verlor am Freitagabend in München mit 2:4 (2:1). Im vergangenen Oktober hatten die Hessinnen den FCB, der durch den Sieg an die Tabellenspitze der Bundesliga zurückkehrte, mit 3:2 bezwingen können.

Den frühen Münchner Führungstreffer durch Maximiliane Rall (5. Spielminute) glich Laura Freigang nach einem Zuspiel von Barbara Dunst nach einer knappen halben Stunde aus (27.). Noch vor der Pause ging die Eintracht sogar in Führung: Nicole Anyomi verwertete eine Hereingabe von Lara Prasnikar zum zu diesem Zeitpunkt verdienten 2:1 (42.).

Eintracht gibt Führung aus der Hand

Nach dem Seitenwechsel aber gelang es den Gastgeberinnen ihrerseits, das Spiel zu drehen. Lea Schüller (52.), Viviane Asseyi (79.) und Jovana Damnjanovic (90.+4) erzielten im zweiten Durchgang die Tore.

Für Frankfurt – zumindest vorübergehend weiterhin auf Champions-League-Rang drei – war es die erste Niederlage nach zuletzt drei Siegen in Folge. Am kommenden Samstag (26. März, 13 Uhr) steht bereits das nächste Topspiel an: Dann kommt der VfL Wolfsburg ins Stadion am Brentanobad.

Weitere Informationen Bayern München – Eintracht Frankfurt 4:2 (1:2) München: Leitzig - Glas (46. Gwinn), Viggosdottir, Kumagai, Simon - Dallmann (46. Lohmann), Zadrazil, Magull - Rall (65. Asseyi), Schüller, Bühl (89. Damnjanovic)



Frankfurt: Frohms - Santos (90. Mauron), Kleinherne, Doorsoun, Hanshaw - Nüsken, Feiersinger (82. Martinez), Dunst (90. Reuteler), Freigang - Anyomi (90. Johannsdottir), Prasnikar



Tore: 1:0 Rall (5.), 1:1 Freigang (27.), 1:2 Anyomi (42.), 2:2 Schüller (52.), 3:2 Asseyi (79.), 4:2 Damnjanovic (90.+4)

Gelbe Karten: Magull, Rall / Santos, Doorsun, Feiersinger



Schiedsrichterin: Derlin (Bad Schwartau)

Zuschauer: 1.021 Ende der weiteren Informationen