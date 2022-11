Eintracht Frankfurt ist in der Liga noch ungeschlagen, hat durch das Pokal-Aus aber einen Rückschlag erlitten. Gegen Leverkusen will das Arnautis-Team eine Reaktion zeigen. Die Partie gibt's bei uns im Livestream.

Im drittletzten Spiel vor der Winterpause soll die Serie weitergehen: Die Eintracht Frankfurt Frauen sind in der laufenden Bundesliga-Saison noch ungeschlagen und wollen das auch am Samstag gegen Leverkusen (14 Uhr, live im Stream auf hessenschau.de) bleiben.

Mehr noch: "Wir wollen eine Reaktion zeigen und als Sieger vom Platz gehen", sagte Tanja Pawollek im Gespräch mit dem hr-sport. Eine Reaktion ist deshalb gefragt, weil den Frankfurterinnen die Niederlage bei Zweitligist Leipzig im Pokal vom vergangenen Samstag noch in den Knochen steckt. "Das gesamte Team war sehr selbstkritisch und weiß, dass so etwas nicht passieren darf. An dem Ergebnis können wir nichts mehr ändern, aber wir können und wollen es am Samstag besser machen", so Trainer Niko Arnautis.

Die Aggressivität habe in Leipzig gefehlt, so die Analyse von Kapitänin Pawollek. "Wenn wir das umstellen und wieder die Gier auf den Sieg haben, können wir auf jeden Fall die drei Punkte mitnehmen", blickt sie voraus auf das Spiel gegen Leverkusen und setzt außerdem auf den Heimvorteil: "Es sind sehr viele Fans bei den Heimspielen, die uns sehr pushen."

Arnautis warnt vor Leverkusen

Die Eintracht ist gegen die Rheinländerinnen der Favorit, aber auch gewarnt: "Uns erwartet eine junge Truppe, die Fußball spielen möchte und immer in der Lage ist, anderen Teams gefährlich zu werden", so Arnautis. "Die letzten Ergebnisse spiegeln nicht unbedingt die Leistung der Leverkusenerinnen wider."

Mit einem Sieg würde Frankfurt Platz zwei hinter Wolfsburg verteidigen, Leverkusen ist aktuell Sechster. Die Eintracht bekommt es vor der Winterpause dann noch mit den Spitzenreiterinnen sowie Krisen-Club Turbine Potsdam zu tun.