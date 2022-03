Gegen Spitzenreiter Wolfsburg bekamen die Frauen von Eintracht Frankfurt die Grenzen aufgezeigt. Dennoch sorgte eine Spielerin für Glücksgefühle. Und Trainer Niko Arnautis schreibt die Champions League noch nicht ab.

Audiobeitrag Audio Interview mit Eintracht-Trainer Niko Arnautis Audio Niko Arnautis Bild © picture-alliance/dpa Ende des Audiobeitrags

Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt erlebten gegen den Spitzenreiter Wolfsburg eine rabenschwarze erste Halbzeit. Schon zur Pause stand es 0:4 - erst fünf Minuten vor dem Ende konnten die Hessinnen ihrerseits zum 1:4-Endstand treffen. "Das Bittere ist: Wir sind eigentlich sehr gut reingekommen ins Spiel, doch dann bekommst du mit der ersten Aktion von Wolfsburg das Gegentor", haderte Cheftrainer Niko Arnautis im hr-Interview nach der Partie.

In der neunten Minute ließen die Frankfurterinnen den Gästen viel zu viel Platz auf der rechten Seite. Pauline Bremer konnte den Ball bis in den Strafraum treiben, auch Torschützin Jill Roord wurde nicht entscheidend gestört. So stand es bereits früh 0:1 - ein Schock, von dem sich die Eintracht nicht richtig erholte.

Schwäche bei Standardsituationen

Denn nur fünf Minuten später hatte Wolfsburg zwei Ecken in Folge. Zunächst griff Keeperin Merle Frohms daneben, dann ließen die Frankfurterinnen Lena Lattwein zum Kopfball kommen. Der Ball segelte ins lange Eck zum 2:0 nach nicht einmal einer Viertelstunde. Hier war der Pfosten bei den Gastgeberinnen nicht gut besetzt. "Wolfsburg war sehr effektiv heute und hat durch die Standardsituationen eine brutale Präsenz", meinte Arnautis. "Das haben wir nicht optimal verteidigt."

Externer Inhalt Externen Inhalt von YouTube (Video) anzeigen? An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video). Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzbestimmungen . Externe Inhalte von YouTube (Video) zukünftig immer anzeigen. Inhalt anzeigen Einstellungen An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video). Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters. YouTube (Video)-Inhalt öffnen Ende des externen Inhalts Einstellungen

Der VfL nutzte in der 26. Minute wiederum die Lufthoheit. Nach einem Freistoß aus halbrechter Position verlängerte Roord mit ihrem zweiten Treffer den Ball ins Netz. Trainer Arnautis hatte nicht zu Unrecht vor den Wolfsburger Standards gewarnt - gerade weil die SGE mit Camilla Küver (Kreuzbandriss) und Virginia Kirchberger (Schien- und Wadenbeinbruch) lange auf etatmäßige Verteidigerinnen verzichten muss.

Positiv: Reutelers Comeback und der Blick auf die Tabelle

Unmittelbar vor der Pause konnten sich die Wolfsburgerinnen den Ball dann in aller Ruhe in der gefährlichen Zone zupassen, ehe Bremer zum 4:0 einschoss. Besonders bitter für Torhüterin Frohms: Sie wechselt im Sommer nach Wolfsburg und musste gegen ihre künftigen Teamkolleginnen gleich vier Mal hinter sich greifen.

Im zweiten Durchgang immerhin zeigten sich die Frankfurterinnen verbessert und wurden mit dem Ehrentreffer durch Geraldine Reuteler (85.) belohnt. Ihr satter Abschluss mit links ins rechte Eck war zudem sehenswert. "Das war sehr schön, dass Geraldine ihr erstes Tor fast ein Jahr nach ihrer Verletzung geschossen hat", freute sich Arnautis.

Arnautis: Sind noch mittendrin

Auch der Blick auf die Tabelle könnte sein Team aufbauen. Es sind weiterhin nur drei Punkte (und das schlechtere Torverhältnis) Rückstand auf Turbine Potsdam auf Platz drei. Dieser Rang würde die Teilnahme an der Champions League bedeuten.

Arnautis analysierte deswegen trotz aller Enttäuschung: "Man muss es einordnen: Wir kamen letztes Jahr aus dem Mittelfeld und sind jetzt vier Spieltage vor Schluss nur drei Punkte hinter dem dritten Platz. Das war immer unser Traum und jetzt sind wir immer noch mittendrin."