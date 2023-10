Interims-Bundestrainer Horst Hrubesch muss im Nations-League-Spiel der deutschen Fußballerinnen auf Island auf Stürmerin Nicole Anyomi verzichten.

Die 23-Jährige von Eintracht Frankfurt reiste am Sonntag wegen Kniebeschwerden nicht mit nach Reykjavík. Beim 5:1 gegen Wales am Freitag in Sinsheim hatte Anyomi das fünfte Tor erzielt. Eine Nachnominierung nahm Hrubesch nicht vor.