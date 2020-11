Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found

Niederlage in Wolfsburg

Die Eintracht-Fußballerinnen haben die nächste Niederlage kassiert. In Wolfsburg gerieten die Hessinnen früh auf die Verliererstraße.

Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt haben in der Bundesliga den nächsten Rückschlag erlitten. Die Hessinnen verloren am Freitagabend beim VfL Wolfsburg mit 0:3 (0:1). Für das Team von Trainer Niko Arnautis war es die zweite Niederlage in Folge.

Von Beginn an waren die Frankfurterinnen auf der Verliererstraße. Nach nur neun Minuten traf Joelle Wedemeyer mit einem Tor der Marke Sonntagsschuss zum 1:0. Nach diesem frühen Schock entwickelte sich jedoch eine offene Partie, in der die Frankfurterinnen keineswegs die schlechtere Mannschaft waren.

In der 64. Minute traf Lena Oberdorf jedoch zum 2:0 für den VfL - die Vorentscheidung der Begegnung. Kurz darauf erzielte Lena Goeßling per Foulelfmeter noch den 3:0-Endstand (75.).

Weitere Informationen VfL Wolfsburg - Eintracht Frankfurt 3:0 (1:0) Wolfsburg: Kiedrzynek - Hendrich (46. Rauch), Goeßling, Janssen, Wedemeyer - Engen, Oberdorf (84. Dickenmann) - Rolfö (62. Wolter), Huth (84. Cordes), Jakabfi - Saevik (62. van de Sanden)



Frankfurt: Frohms - Hechler (90. Störzel), Kleinherne, Kirchberger, Aschauer - Feiersinger (72. Dunst), Pawollek (90. Köster) - Nüsken, Freigang, Prasnikar (87.Panfil) - Reuteler



Tore: 1:0 Wedemeyer (9.), 2:0 Oberdorf (64.), 3:0 Goeßling (75./FE)



Gelbe Karten: Oberdorf/Reuteler

Zuschauer: keine

Schiedsrichterin: Kunkel (Hamburg) Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-iNFO, 20.11.2020, 22.00 Uhr