Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt müssen einen herben personellen Rückschlag hinnehmen. Nationaltorhüterin Merle Frohms wird die Hessinnen verlassen und innerhalb der Bundesliga zu einem Top-Club wechseln.

Nationaltorhüterin Merle Frohms wird nach nur zwei Jahren den Frauenfußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt verlassen und sich ab Juli dem VfL Wolfsburg anschließen. Das teilten beide Clubs am Dienstag mit.

Frohms nutzt Ausstiegsklausel für Wechsel nach Wolfsburg

Frohms, die als Ersatzkeeperin bereits zwischen 2011 und 2018 beim VfL unter Vertrag gestanden hatte, macht in Frankfurt von einer Ausstiegsklausel ihres ursprünglich bis zum 30. Juni 2023 laufenden Vertrags Gebrauch. Die 22-fache Nationalspielerin war im Sommer 2020 vom SC Freiburg zur Eintracht gewechselt, seitdem absolvierte sie 41 Pflichtspiele und blieb dabei in der Liga sechs Mal ohne Gegentor.

"Wir bedauern es natürlich, dass Merle Frohms nach zwei Jahren als Stammtorhüterin Frankfurt verlassen und sich dem VfL Wolfsburg anschließen wird, um nahe ihrer Heimat Almuth Schult zu ersetzen", sagte Frankfurts Sportdirektor Siegfried Dietrich in einer Vereinsmitteilung. "Merle hat sich in dieser Zeit hier in Frankfurt etabliert, sportlich enorm weiterentwickelt und ist zur Führungspersönlichkeit im deutschen Frauenfußball gereift – und hat somit ihren Status als Nummer eins bei den DFB-Frauen bekräftigen können."

"Saison mit der Eintracht so erfolgreich wie möglich abschließen"

In Wolfsburg hat die 27-Jährige einen Vertrag bis 2025 unterschrieben. "Ich freue mich sehr, ab dem Sommer wieder das Trikot des VfL Wolfsburg tragen zu dürfen", so Frohms in einer VfL-Mitteilung. "Ich habe sieben Jahre lang für den VfL gespielt und der Verein liegt mir sehr am Herzen. Meine Rolle wird nun eine andere sein, ich habe das klare Ziel, als Nummer eins zurückzukehren. Mein Fokus liegt nun komplett darauf, die Saison mit der Eintracht so erfolgreich wie möglich abzuschließen."

Für die Frankfurterinnen, die in der Tabelle aktuell Rang vier belegen und von einer Champions-League-Qualifikation träumen dürfen, ist der Abgang Frohms' ein personeller Rückschlag. Zuletzt hatte der Club einige wichtige Weichen gestellt und unter anderem die Verträge von Spielmacherin Sjoeke Nüsken, Vize-Kapitänin Laura Feiersinger und Torjägerin Laura Freigang verlängert. Zudem war in der Winterpause Pokalsiegerin und Nationalspielerin Sara Doorsoun von Wolfsburg zur Eintracht gewechselt.

Auch Ersatz-Torhüterin Bösl im Sommer weg?

Nach Informationen der Bild , die bereits am Dienstagmittag über Frohms' Wechsel berichtet hatte, soll auch Frankfurts Ersatz-Keeperin Cara Bösl vor dem Absprung stehen und die Eintracht im Sommer verlassen. Dem Bericht zufolge traut Trainer Niko Arnautis der 25-Jährigen die Frohms-Nachfolge nicht zu.