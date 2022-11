Eintracht Frankfurt darf gegen Bayer Leverkusen sehr spät jubeln. 90 Minuten rennen die Hessinnen an, belohnt werden sie aber erst mit der letzten Aktion der Partie.

Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt haben in der Bundesliga gegen Bayer Leverkusen am Samstag im heimischen Stadion am Bretanobad einen späten Sieg gefeiert. Die Hessinnen gewannen durch einen Treffer von Lara Prasnikar in der letzten Minute der Nachspielzeit knapp aber am Ende verdient mit 1:0 (0:0).

Zuvor hatte die Eintracht mehrere gute Gelegenheiten ausgelassen. Geraldine Reuteler wurde gleich zweimal frei vor dem Tor in letzter Sekunde aufgehalten (8./30.). Im zweiten Abschnitt scheiterten dann sowohl Laura Freigang (55.) als auch Prasnikar (56.) zunächst an Leverkusens Torhüterin Friederike Repohl. Mit der letzten Aktion des Spiels erlöste Prasnikar die Frankfurterinnen per Freistoß dann aber doch noch.

Weitere Informationen Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen 1:0 (0:0) Frankfurt: Johannes - Kleinherne, Doorsoun, Nüsken, Hanshaw - Pawollek, Feiersinger (65. Anyomi), Freigang, Dunst - Reuteler (78. Wamser), Prasnikar

Leverkusen: Repohl - Friedrich, Fröhlich, Siems, Marti - Senß, Gräwe - Arfaoui (90. Emmerling), Bayings (90. Blagojevic), Ferreira (76. Bücher), Kögel (76. Wirtz)



Tor: 1:0 Prasnikar (90.) '

Gelbe Karten: Dunst / Friedrich, Siems, Arfaoui, Senß



Schiedsrichterin: Kost (Münster)



Zuschauer: 2.448 Ende der weiteren Informationen