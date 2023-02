Die Eintracht Frankfurt Frauen dominieren das Spiel in Meppen deutlich, können aber nur eine Torchance nutzen. Laura Freigang vergibt sogar einen Elfmeter.

Die Eintracht Frankfurt Frauen sind erfolgreich in das neue Fußballjahr gestartet. In Meppen siegten sie am Sonntagabend mit 1:0 (1:0).

Schon im ersten Durchgang war die Eintracht das deutlich bessere Team. Entsprechend verdient war das Führungstor in der 39. Minute: Tanja Pawollek fand mit einem Pass Laura Freigang im Strafraum. Freigang legte zurück auf Lara Prasnikar, die den Ball überlegt im Tor unterbrachte.

Nächste Woche bei den Bayern

Auch in der zweiten Halbzeit waren nur die Frankfurterinnen am Drücker, der SV Meppen hatte keinen einzigen gefährlichen Schuss auf das Tor der Gegnerinnen. Die Eintracht verpasste es allerdings, das Ergebnis auszubauen. Die beste Chance vergab Freigang, die mit einem Elfmeter an Meppens Torfrau Laura Sieger scheiterte (56.). Für drei Punkte reichte es am Ende trotzdem.

In der Tabelle kletterten die Eintracht Frankfurt Frauen auf Platz zwei und profitierten davon, dass das Spiel von Turbine Potsdam gegen Bayern München kurzfristig abgesagt werden musste. Die nun drittplatzierten Bayern empfangen die Eintracht am kommenden Samstag um 13 Uhr zum Start in die Rückrunde.