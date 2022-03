Eintracht Frankfurt verliert beim FC Bayern – kann mit Blick auf die eigene Leistung aber trotzdem zufrieden sein. In der Frauenfußball-Bundesliga ist weiter vieles möglich, das nächste Highlight-Spiel steht bereits am kommenden Wochenende an.

Nach dem Abpfiff war Niko Arnautis voller Anerkennung. "Man hat hier eine Frankfurter Mannschaft gesehen, die das, was sie sich vorgenommen hat, trotz des frühen Rückstands gut umgesetzt hat", sagte der Trainer der Bundesliga-Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt nach dem Spiel beim FC Bayern. "Wenn man so in München auftritt und mit dem FC Bayern auf Augenhöhe spielt, ist man als Trainer sehr stolz. Trotzdem ist es bitter, ohne einen Punkt nach Hause zu fahren."

Bitter, weil die Hessinnen am Freitagabend in der Tat ein Auswärtsspiel auf hohem Niveau ablieferten, ein 0:1 in ein 2:1 drehten – nach 90 intensiven Minuten aber letztlich mit 2:4 verloren. Das Arnautis-Team hatte zwischenzeitlich eine realistische Chance auf drei Punkte, wenigstens ein Zähler wäre absolut verdient gewesen.

Freigang: "Das darf nicht passieren"

"Nach dem 2:1 haben wir den Fuß etwas vom Gas genommen, das darf nicht passieren", analysierte Kapitänin Laura Freigang. In der 27. Spielminute hatte sie das 1:1 erzielt und damit die frühe Münchner Führung durch Maximiliane Rall (5.) ausgeglichen. Noch vor der Pause brachte Nicole Anyomi die Eintracht in Führung (42.).

"Wir hatten das Spiel phasenweise richtig gut im Griff, doch in München ist es immer schwer, eine Führung zu halten", sagte Vize-Kapitänin Laura Feiersinger. "Wir waren wieder sehr knapp dran, umso weher tut es, das Spiel noch zu verlieren." Im zweiten Durchgang spielten die Deutschen Meisterinnen ihre ganze Qualität aus und kamen durch Tore von Lea Schüller (52.), Viviane Asseyi (79.) und Jovana Damnjanovic (90.+4) zum 4:2.

Näher dran an den Spitzenteams

Das Gute aus hessischer Sicht: Die Frankfurterinnen, die zuletzt drei Siege in Serie eingefahren hatten, können im Rennen um Champions-League-Rang drei auch aus diesem Auftritt viel Positives ziehen.

"Am Ende haben nur Kleinigkeiten gefehlt", sagte Coach Arnautis. Und Sportdirektor Siegfried Dietrich verwies auf den insgesamt "offenen Schlagabtausch" mit den Münchnerinnen: "Dass wir nach dem schnellen 2:2 und dem späteren Rückstand mit weiteren Chancen auch bis kurz vor Schluss durchaus auf Augenhöhe mitgespielt haben, zeigt, wie weit wir uns mit unseren erarbeiteten Möglichkeiten den absoluten Spitzenteams angenähert haben."

Eintracht Frankfurt nun gegen den VfL Wolfsburg

Eine Erkenntnis, die bereits mit Blick auf den kommenden Spieltag hilfreich sein könnte: Am Samstag (26. März, 13 Uhr) empfängt die Eintracht mit dem VfL Wolfsburg das nächste sportliche Schwergewicht der Liga. Was das Team dafür benötigt? "Die gleiche Bereitschaft" wie in München, sagt Niko Arnautis: "Wir werden wieder mutig und mit Selbstbewusstsein ins Spiel gehen, um zu Hause etwas mitzunehmen." Anerkennung und Stolz sind also auch nach dem nächsten Match nicht ausgeschlossen.