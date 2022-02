Nationalspielerin Sjoeke Nüsken bleibt bei Eintracht Frankfurt. Die 21-jährige Spielmacherin verlängerte ihren Vertag um zwei weitere Jahre bis zum Sommer 2024.

Die Frankfurter Spielmacherin Sjoeke Nüsken hat ihren im Sommer auslaufenden Vertrag bei der Eintracht um zwei weitere Jahre bis zum Sommer 2024 verlängert. Die deutsche Nationalspielerin ist damit die zehnte Adlerträgerin in dieser Saison, die einen neuen Kontrakt unterschrieben hat. Im Januar verlängerten zuletzt die beiden Stürmerinnen Géraldine Reuteler (bis 2024) und Lara Prasnikar (bis 2025).

"Ich bin davon überzeugt, dass wir als Team noch viel vor uns haben und unsere Reise noch nicht zu Ende ist. Wir wollen viel erreichen, allem voran die Teilnahme an der Champions League, um uns in Zukunft auch international zu beweisen", sagte Nüsken. Die 21-Jährige war 2019 nach Frankfurt gewechselt. Vor einem Jahr gab sie ihr Debüt in der Nationalmannschaft. In der aktuellen Bundesliga-Saison spielte sie in allen Partien über die volle Distanz.

Nüsen-Verlängerung als Zeichen für die Zukunft

Mit Nüsken stelle die Eintracht eine weitere Weiche für die Zukunft, sagte Eintracht-Sportdirektor Siegfried Dietrich: "Wir sind ausgesprochen glücklich darüber, dass Sjoeke Nüsken trotz verschiedener Angebote aus dem In- und Ausland den Kreis der bisherigen Vertragsverlängerungen bei den Adlerträgerinnen größer macht." Das frühzeitige Bekenntnis zur Eintracht bedeute sehr viel.

Die Hessinnen starten am Sonntag gegen den SC Freiburg (13 Uhr) in die Rückrunde der Frauen-Bundesliga. Die Frankfurterinnen stehen in der Tabelle als Vierte nur knapp hinter einem Champions-League-Platz. Die ersten Drei qualifizieren sich am Ende der Saison für die Königsklasse.