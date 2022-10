Die Fußballerinnen von Eintracht Franfurt sind nach der Länderspielpause zurück im Liga-Alltag.

Die weiter ungeschlagene Mannschaft von Trainer Niko Arnautis tritt am Sonntag (16 Uhr) im Stadion an der Hafenstraße bei der SGS Essen an und geht dabei als Favorit in die Partie. Coach Arnautis warnte zwar vor der Essener Offensive. "Da haben sie schnelle, technisch versierte und dynamische Spielerinnen." Ein Sieg sollte gegen den Tabellen-Neunten dennoch drin sein. "Ich bin guter Dinge, dass wir die nächsten Punkte sammeln."