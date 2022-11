Laura Freigang von Eintracht Frankfurt hat das Verhalten der FIFA rund um die Fußball-WM der Männer in Katar deutlich kritisiert.

"Als aktive Spielerin stehe ich unter dem Dach der FIFA und möchte mich an dieser Stelle klar von den aktuell diskutierten Handlungen des Weltverbandes distanzieren", schrieb sie am Mittwoch auf ihrem Instagram-Account .

Dazu zeigte sich Freigang im Nationaltrikot und mit Regenbogenfarben im Hintergrund. Fußball sei "ein Spiel der Menschen - aller Menschen - und damit spätestens in dem Moment politisch, in dem diese einfache Grundlage völlig missachtet wird", so Freigang.