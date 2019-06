Die Spielpläne für die neue Saison stehen fest. Eintracht Frankfurt und der SV Wehen Wiesbaden starten vor heimischer Kulisse, der SV Darmstadt reist in den hohen Norden.

Der neue Bundesliga-Spielplan hat Eintracht Frankfurt ein Heimspiel zum Auftakt beschert. Die Hessen empfangen zum Auftakt die TSG Hoffenheim. Der erste Spieltag findet vom 16.- 18. August statt. Vor der ersten Länderspielpause Anfang September geht es dann noch zu RB Leipzig und vor heimischer Kulisse gegen Fortuna Düsseldorf. Die ersten Spieltage werden erst Anfang Juli genau terminiert.

So sieht die komplette Hinrunde der Eintracht aus:

Weitere Informationen Die komplette Eintracht-Hinrunde 1. Spieltag: TSG Hoffenheim (H)

2. Spieltag: Leipzig (A)

3. Spieltag: Fortuna Düsseldorf (H)

4. Spieltag: FC Augsburg (A)

5. Spieltag: Borussia Dortmund (H)

6. Spieltag: 1. FC Union Berlin (A)

7. Spieltag: SV Werder Bremen (H)

8. Spieltag: Bayer 04 Leverkusen (H)

9. Spieltag: Borussia Mönchengladbach (A)

10. Spieltag: FC Bayern München (H)

11. Spieltag: SC Freiburg (A)

12. Spieltag: VfL Wolfsburg (H)

13. Spieltag: 1. FSV Mainz 05 (A)

14. Spieltag: Hertha BSC (H)

15. Spieltag: FC Schalke 04 (A)

16. Spieltag: 1. FC Köln (H)

17. Spieltag: SC Paderborn 07 (A) Ende der weiteren Informationen

Der SV Darmstadt 98 bekommt es am ersten Spieltag mit einem echten Zweitliga-Schwergewicht zu tun. Die Lilien reisen zum Auftakt zum Hamburger SV. Der erste Spieltag findet vom 27.- 29.7. statt. Die genauen Termine für die ersten Spieltage der 2. Bundesliga gibt es in der nächsten Woche. So sieht die Hinrunde für die Darmstädter aus:

Weitere Informationen Die komplette Lilien-Hinrunde 1. Spieltag: HSV (A)

2. Spieltag: Kiel (H)

3. Spieltag: Osnabrück (A)

4. Spieltag: Dresden (H)

5. Spieltag: Sandhausen (A)

6. Spieltag: Nürnberg (H)

7. Spieltag: Heidenheim (A)

8. Spieltag: Bochum (A)

9. Spieltag: Karlsruhe (H)

10. Spieltag: St. Pauli (A)

11. Spieltag: Aue (H)

12. Spieltag: Fürth (A)

13. Spieltag: Regensburg (H)

14. Spieltag: Hannover (A)

15. Spieltag: Bielefeld (H)

16. Spieltag: Wehen Wiesbaden (A)

17. Spieltag: Stuttgart (H) Ende der weiteren Informationen

Der SV Wehen Wiesbaden trifft zum Auftakt auf einen alten Bekannten: den Karlsruher SC. Gemeinsam stiegen sie in der vergangenen Saison in die 2. Bundesliga auf. Nun gibt es das schnelle Wiedersehen. Das Hessen-Duell mit dem SV Darmstadt steigt am 16. Spieltag in Wiesbaden. So sieht die Hinrunde des SVWW aus: