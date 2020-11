Der SV Wehen Wiesbaden reist nach dem 1:0-Arbeitssieg unter der Woche gegen Meppen mit Selbstvertrauen nach Unterhaching.

Mit einem Erfolg gegen die Spielvereinigung könnten die Hessen bis auf Platz drei klettern. "Wir müssen aber höllisch aufpassen", warnte SVWW- Coach Rüdiger Rehm. Die Hachinger, derzeit in der 3.Liga auf einem Abstiegsplatz, seien "in einer sehr guten Verfassung", so Rehm. "Wir wissen, was uns erwartet." Bis auf die Langzeitverletzten Kempe, Wurtz, Walbrecht, Mrowca und Röcker gibt es keine weiteren Ausfälle zu beklagen.