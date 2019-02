Hinteregger, Tuta, Touré: Am letzten Tag der Transferperiode hat Eintracht Frankfurt noch einmal richtig zugelangt. Fünf Schlüsse lassen sich aus dem hyperaktiven hessischen Deadline Day ziehen.

Die dringlichste Baustelle ist geschlossen

Noch vor knapp zehn Tagen gab sich Eintracht-Sportchef Fredi Bobic ganz entspannt: "In der Innenverteidigung sind wir gut bestückt", so Bobic am Rande der Premiere des Pokalsieg-Kinofilms. Aber wie so oft, wenn dieser Satz fällt, war das ein wenig geschwindelt. Und die Eintracht legte nach. Eine absolut richtige Entscheidung, denn nach dem Abgang von Carlos Salcedo drohte die Innenverteidigung zur Schwachstelle der Hessen zu werden.

Kapitän David Abraham kommt merklich in die Jahre und fällt immer häufiger aus, Marco Russ ist ebenfalls nicht mehr der Jüngste, der Schnellste schon gar nicht, Simon Falette spielte sich gegen Werder Bremen eindrucksvoll wieder aus der Mannschaft und Evan N'Dicka ist bei allem Talent teils noch sehr grün hinter den Ohren. Ein erfahrener Innenverteidiger, der der Eintracht ohne Anlaufschwierigkeiten sofort weiterhilft, wurde dringend benötigt – und in Martin Hinteregger auch gefunden.

Zwei clevere Vorgriffe

Mit dem Brasilianer Tuta und dem Malier Almamy Touré verpflichtete die Eintracht zwei Spieler, die in der Rückrunde wohl höchstens sporadisch zum Einsatz kommen werden. Von ihnen erhoffen sich Bobic, Hütter und Co. mittel- bis langfristig einen sportlichen Mehrwert. Entwickeln sich die beiden Defensivspieler wie erhofft, ist das im Hinblick auf das Sommertransferfenster ein großer Vorteil.

Schließlich wäre die Eintracht so in der luxuriösen Lage – sollte nichts Unvorhergesehenes passieren – einen gesamten Mannschaftsteil aus der Planung quasi ausklammern und die Energien und Ressourcen auf die anderen Mannschaftsteile verwenden zu können.

Es ist noch Geld da

Außergewöhnlich ist auch die finanzielle Bilanz der Hessen im Transferfenster. Für Carlos Salcedo konnte man verschiedenen Quellen zufolge zwischen acht und zehn Millionen Euro erlösen, die drei Deadline-Day-Neuzugänge hingegen kosten knapp ein Viertel dessen. Als Ablöse für Tuta sind 1,5 Millionen Euro im Gespräch, bei Touré, der im Sommer ablösefrei gewesen wäre, nicht einmal eine Million. Auch Hinteregger dürfte als Leihspieler preiswert gewesen sein.

Damit hat die Eintracht Geld gespart, das sie im Sommer gut gebrauchen kann. Luka Jovics Kaufoption muss noch bezahlt werden, außerdem steht ja eine Weiterverpflichtung von Kevin Trapp im Raum, die auch bei Sebastian Rode noch Thema werden könnte. Und mit praller Brieftasche verhandelt es sich ja bekanntermaßen ein wenig entspannter.

Die kreative Lücke bleibt

Wenn Transfergerüchte von einem holländischen Twitteraccout mit 56 Followern ausgehen, sollte man diese nicht allzu ernst nehmen. Dennoch hofften zahlreiche Eintracht-Anhänger noch auf einen Transfer des holländischen Kreativspielers Tony Vilhena, nachdem ebenjener Twitteraccount dessen Namen lanciert hatte. Ein Transfer kam nicht zustande, ebenso wenig ist verbrieft, dass überhaupt verhandelt wurde. Indes: Ein Kreativspieler mit Spielmacherqualitäten hätte der Eintracht gut zu Gesicht gestanden.

Der im Sommer für diese Rolle verpflichtete Chico Geraldes ist bereits Eintracht-Geschichte, ansonsten gibt der aktuelle Kader für die Position zwischen Acht und Zehn nicht sonderlich viel her. Marco Fabian und Marc Stendera sind außen vor, Jonathan de Guzman und Sebastian Rode keine Spielmacher, Mijat Gacinovic, der dem geforderten Profil am nächsten kommt, ist zu inkonstant und trifft zu oft die falschen Entscheidungen. Ein Mann für den gepflegten Steilpass, der die Stürmer gekonnt auf die Reise schickt, hätte die Eintracht im Kampf um die Europacup-Plätze entscheidend voranbringen können.

Die Eintracht lernt aus ihren Fehlern – oder?

In der Vergangenheit machte die Eintracht oft den Fehler, das Portemonnaie im Januar eher stecken zu lassen. Bei meist höheren Preisen im Winter durchaus nachvollziehbar. Allerdings hatte die hessische Sparsamkeit oft desaströse Folgen. 2011 schaffte es die Eintracht nicht, Karim Haggui an den Main zu lotsen – ein zusätzlicher Innenverteidiger, der den Hessen im Kampf gegen den Abstieg schließlich fehlte. Auch 2017 verpasste man es, Ersatz für den in letzter Minute abgewanderten Szabolsz Huszti zu holen. Mit einer klaffenden Lücke im Mittelfeld verspielte die Eintracht die internationalen Plätze.

Nun reagierten die Verantwortlichen auf die qualitativ wie quantitativ dünne Personaldecke in der Abwehr und holten mit Martin Hinteregger guten Ersatz. Dieses Mal hatte die Eintracht also die richtige Strategie parat. Obwohl: Vielleicht war auch einfach nur viel Glück dabei. Denn dass Hinteregger durch seinen Mini-Skandal in Augsburg kurzfristig auf den Markt gespült wurde, konnten die Hessen nun wirklich nicht vorhersehen.