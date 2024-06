Eintracht Frankfurt stattet Paxten Aaronson mit einem neuen Vertrag aus und schickt den 20-Jährigen für ein weiteres Ausbildungsjahr in die Niederlande. Die Hessen glauben weiter fest an das Potenzial des US-Boys.

Auf Paxten Aaronson wartet ein weiteres Jahr in den Niederlanden. Wie Eintracht Frankfurt am Freitag mitteilte, hat der US-Amerikaner seinen Vertrag bei den Hessen zwar vorzeitig bis 2028 verlängert. Kicken wird der 20-Jährige aber in der kommenden Spielzeit erneut in der Eredivisie. Aaronson wechselt leihweise zum FC Utrecht.

Aaronson braucht Spielpraxis

Das Offensiv-Talent, das bereits in der vergangenen Rückrunde ausgeliehen war und für Utrechts Liga-Konkurrent Vitesse Arnheim in 14 Spielen vier Treffer erzielte, soll weiter Spielpraxis sammeln. So zumindest lautet der Plan der Eintracht.

"Für ihn ist es wichtig, dass er jetzt weiterhin dranbleibt", sagte Sportdirektor Timmo Hardung. "Wir sind von Paxten total überzeugt und sind uns sicher, dass er mit uns in der Bundesliga seinen Weg gehen wird."

Aaronson bislang nur Reservist

Aaronson, der im Januar 2023 nach Frankfurt gekommen war, konnte sich bei den Hessen bislang nicht durchsetzen. Insgesamt kam er sieben Mal in der Bundesliga und einmal im DFB-Pokal zum Einsatz, ein Tor gelang ihm nicht. Der FC Utrecht könnte jetzt aber ein gutes Omen sein. Der letzte Spieler, der von diesem Club zur Eintracht kam, war Sebastien Haller.