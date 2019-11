Abraham vs. Streich! Eintracht Frankfurt sieht Rot in Freiburg

FUSSBALL 2000 – der Eintracht-Videopodcast Abraham vs. Streich! Eintracht Frankfurt sieht Rot in Freiburg

Eintracht Frankfurt verliert an einem bitterkalten Novembersonntag in Freiburg nicht nur das Spiel, sondern auch die Nerven. Und FUSSBALL2000 diskutiert: Wie schlimm war die Attacke von Kapitän Abraham denn nun? Welche Rolle spielt Christian Streich?

Auch in dieser Saison immer am Anfang und in der Mitte der Woche: FUSSBALL 2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

Staffel 2, Folge 29: Staffel 2, Folge ??: Ein denkwürdiger Abend in Freiburg, der Folgen hat: der Bodycheck von Eintracht Frankfurts Kapitän David Abraham gegen den Freiburger Trainer Christian Streich war überzogen, keine Frage. Da sind sich die Protagonisten von FUSSBALL2000 einig. Doch wie überzogen ist die öffentliche Kritik, die Abraham dafür einstecken muss? Dazu diskutiert FUSSBALL2000 darüber, warum die Eintracht den epischen Sieg über den FC Bayern in dieser Woche nicht vergolden konnte. Und warum es für die Eintracht jetzt mit einem schlechten Gefühl in die Länderspielpause geht.