Das Anforderungsprofil des neuen Trainers von Eintracht Frankfurt ist definiert. Gesucht wird ein unverbrauchter Quereinsteiger mit internationalem Flair. Ganz wichtig: Er darf keine Kovac-Kopie sein.

Pläne für einen längeren Sommerurlaub können Fredi Bobic und Bruno Hübner in diesem Jahr getrost in der Schublade lassen. Auf den Sportvorstand und den Sportdirektor von Eintracht Frankfurt warten arbeitsreiche Wochen. Je nach Abschneiden muss der Kader spätestens im Juli feststehen, der neue Trainer sollte möglichst schnell nach dem DFB-Pokalfinale gefunden sein. "Wir haben schon interessante Gespräche geführt", stellte Hübner am Dienstag eine zeitnahe Lösung in Aussicht. "Ich gehe davon aus, dass wir einen Top-Kandidaten bekommen."

Doch was macht einen der zahlreichen Kandidaten zu einem Top-Kandidaten? Was muss der Nachfolger von Niko Kovac mitbringen? Genau diese Fragen haben wir Ihnen gestellt, Sie haben geantwortet und abgestimmt. Mehr als 13.800 Stimmen wurden abgeben, mehr als 100 Kommentare verfasst. Hier sind die Ergebnisse. Eins vorneweg: Wie Kovac sollte der neue Mann auf der Trainerbank nicht sein.

Der Spielstil

Nach mehr als zwei Jahren mit kämpfen, kratzen und beißen soll in Frankfurt wieder etwas mehr Fußballkultur Einzug erhalten. Weg von der im Abstiegskampf sicher richtigen Defensiv-Taktik, hin zu mehr Offensivgeist. Das zumindest ist der Wunsch von 57 Prozent der hessenschau.de-User. Mehr wagen, mehr gewinnen.

Würde passen: Ralph Hasenhüttl, Marco Rose, Markus Weinzierl, Hannes Wolf, Jürgen Klinsmann

Erfahrung oder Motivation

Dieser Drang nach etwas mehr Frische im Eintracht-Spiel spiegelt sich auch bei der gewünschten Erfahrung des Trainers wider. Ein alter Haudegen, der schon alles gesehen und vieles gewonnen hat, ist in Frankfurt nicht erforderlich. Die Fans sehnen sich vielmehr nach einem unverbrauchten und hochmotivierten Trainer. Jung, dynamisch, erfolgreich. Die Eintracht soll wieder hipp werden.

Würde passen: Marco Rose, David Wagner, Hannes Wolf

Die Sprachgewandtheit

Apropos hipp: Ganz so modern wie ein Coffeeshop in Berlin soll die Eintracht dann aber doch nicht sein. Englisch oder Spanisch dürfen keine Grundvoraussetzung für erfolgreiche Kommunikation mit dem Trainer sein, die Amtssprache bleibt Deutsch. Gerne aber mit Akzent. Etwas internationaler Flair ist in Frankfurt weiter herzlich willkommen.

Würde passen: Slaven Bilic, Ralph Hasenhüttl

Der Trainertyp

Dazu passt auch das Verlangen nach einem Übungsleiter mit Visionen und innovativen Ideen. Die Zeiten von Schleifern mit Trillerpfeife und Ballonseide-Trainingsanzug sind vorbei, es soll wieder ein Taktiker her. Knapp zwei Drittel sprechen sich deshalb für einen sogenannten Laptop-Trainer aus. Die Eintracht soll verschiedene Systeme beherrschen und eine klare Spielidee verfolgen. Zufall war vorgestern, moderner Fußball ist morgen.

Würde passen: Ralph Hasenhüttl, Marco Rose, David Wagner, Markus Weinzierl, Hannes Wolf

Profi-Fußball im Blut

Große sportliche Erfolge als Profi müssen im Lebenslauf des zukünftigen Eintracht-Trainers übrigens nicht verzeichnet sein. Eine Spielerkarriere mit Titeln, großen Finals und internationalen Auftritten spielt bei der Beurteilung keine Rolle. Im Gegenteil: Auch hier sprechen sich gleich 58 Prozent für den eher wissenschaftlichen Weg aus und wünschen sich eher Quereinsteiger statt erfolgreiche Ex-Profis wie zuletzt Kovac.

Würde passen: Hannes Wolf, Markus Weinzierl

Eintracht-DNA

Ganz zum Schluss gibt es dann noch eine Eigenschaft, die doch etwas verwundert. Stallgeruch ist in Frankfurt ausdrücklich nicht erwünscht. Die oft bemühte Eintracht-DNA spielt für die Fans absolut keine Rolle, 80 Prozent wünschen sich sogar ein komplett unbefangenes neues Mitglied ohne Frankfurter Vergangenheit.

Wären damit raus: Jens Keller, David Wagner