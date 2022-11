Nach dem Sieg gegen Olympique Marseille steht Eintracht Frankfurt vor einem echten Endspiel bei Sporting Lissabon. Von Tabellenplatz eins bis vier ist alles möglich. Aber was muss passieren? Ein Überblick über die möglichen Szenarien.

Videobeitrag Video Die Eintracht-Pressekonferenz vor dem Spiel in Lissabon Video Oliver Glasner und Kevin Trapp Bild © Imago Images Ende des Videobeitrags

Vor dem Spiel gegen Olympique Marseille wurde viel gerechnet, nun ist vermeintlich alles ganz leicht: Eintracht Frankfurt braucht im letzten Spiel der Gruppe D bei Sporting Lissabon am Dienstag (21 Uhr) definitiv einen Sieg, um noch ins Achtelfinale der Champions League einzuziehen. Selbst der Gruppensieg ist dann weiter möglich. Ein Überblick.

Wenn die Eintracht gewinnt...

...zieht sie definitiv in die nächste Runde ein. Sollte Tottenham im Parallelspiel gegen Marseille nicht gewinnen, wäre die Eintracht sogar Gruppensieger

Wenn die Eintracht einen Punkt holt...

...ist das Aus in der Champions League besiegelt. Da Sporting den direkten Vergleich in diesem Fall für sich entscheidet, bleiben die Portugiesen bei einem Remis definitiv vor der Eintracht. Wichtig in diesem Fall: Platz drei und damit das Überwintern in der Europa League ist weiter möglich - hängt aber vom Ergebnis des Parallelspiels ab. Sollte Marseille die Partie gegen Tottenham nicht gewinnen, wäre die Eintracht Dritter.

Wenn die Eintracht verliert...

...braucht sie ebenfalls Schützenhilfe aus Nordlondon. Sollte Tottenham nicht verlieren, wäre die Eintracht auch in diesem Fall Dritter und damit weiter international dabei.

Übrigens: Während die Eintracht bei Platz eins oder zwei ins Achtelfinale der Champions League einziehen würde, müsste sie bei Platz drei schon im Sechzehntelfinale der Europa League antreten. Beide Runden werden am 7. November ausgelost und im kommenden Februar bzw. März ausgespielt.