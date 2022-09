Ajdin Hrustic zieht es in die Serie A.

Ajdin Hrustic zieht es in die Serie A. Bild © picture-alliance/dpa

Mittelfeldspieler Ajdin Hrustic hat kurz vor Transferende noch einen neuen Verein gefunden. Den Australier zieht es von Eintracht Frankfurt nach Italien.

Ajdin Hrustic ist nicht länger Profi von Eintracht Frankfurt. Was sich die vergangenen Tage bereits abgezeichnet hat, ist nun Gewissheit: Der Mittelfeldspieler wechselt in die Serie A zu Hellas Verona. Das bestätigten die Hessen kurz vor Schließen des Transferfensters am Donnerstag.

"Ajdin Hrustic hat sich vor allem in der vergangenen Saison stets in den Dienst der Mannschaft gestellt und sich trotz geringer Einsatzzeiten vorbildlich verhalten", sagte Sportvorstand Markus Krösche. "Seinem Wunsch, regelmäßig Spielpraxis zu erhalten, kommen wir mit dem Transfer nach." Hrustics Vertrag bei der Eintracht wäre kommenden Sommer ausgelaufen. Der Australier bedankte sich in den sozialen Medien bei den Fans.

Tor des Monats und Elfmeter zum Titelgewinn

Hrustic kam vor zwei Jahren aus den Niederlanden vom FC Groningen nach Hessen. Für Frankfurt absolvierte der Mittelfeldspieler insgesamt 40 Pflichtspiele, in denen er drei Tore erzielte. Eines davon, ein Lupfer im Liegen, wird zum Tor des Monats Mai 2021 gekürt. In Frankfurt wird der 26-Jährige auch deshalb in Erinnerung bleiben, weil er als einer von fünf Schützen im Elfmeterschießen des Europa-League-Finals seinen Teil zum Titelgewinn beitrug.