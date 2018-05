Die Leidenszeit von Alex Meier nimmt kein Ende. Der Torjäger fühlt sich fit und würde im Saisonendspurt gerne helfen. Es könnte aber gut passieren, dass er nie wieder für Eintracht Frankfurt aufläuft.

Es ist mittlerweile mehr als elf Monate her, dass Alex Meier ein Pflichtspiel für Eintracht Frankfurt bestritt. Im DFB-Pokalfinale gegen Borussia Dortmund sollte der inzwischen 35-Jährige nach Einwechslung mithelfen, die Niederlage abzuwenden und die Verlängerung zu erzwingen. 18 Minuten rannten der Torjäger und die Eintracht vergeblich an, danach war Schluss. Statt in letzter Sekunde doch noch zu jubeln, musste Meier dem BVB gratulieren, enttäuscht in die Kurve winken und sich von den Fans verabschieden. Heute ist klar: Es könnte ein Abschied für immer gewesen sein.

Meier meldet sich fit - Kovac bremst

Denn drei Fersen-Operationen und fast eine komplette Saison später steht Meier vor dem Ende seiner aktiven Laufbahn in Frankfurt. Der Bundesliga-Torschützenkönig von 2015 ist zwar seit rund zwei Monaten wieder auf dem Trainingsplatz, mit einer Kader-Nominierung wird es in den verbleibenden drei Spielen aber wohl eher nichts mehr. "Man muss realistisch sein: Ihm fehlt noch sehr viel", hatte Trainer Niko Kovac die Hoffnungen auf ein Comeback des Eintracht-Kapitäns schon vor rund zwei Wochen stark gebremst. Der körperliche Rückstand ist noch zu groß, so die Meinung des Eintracht-Trainers.

Meier selbst und Teile der Mannschaft sehen das aber offenbar anders, wie die Frankfurter Rundschau berichtet. "Ich bin gesund und schmerzfrei. Natürlich kann ich keine 90 Minuten spielen, aber ich würde der Mannschaft gerne helfen", wird der Angreifer dort zitiert. Im Training mischt Meier inzwischen wieder munter mit. Die Spritzigkeit fehlt zwar noch, der Torriecher und das Gefühl sind aber noch da. "Natürlich war es in den ersten vier Wochen schwierig, das war hart", gab Meier zu. "Aber jetzt bin ich zu 100 Prozent fit." Einen Meier einfach mal reinwerfen in den letzten Minuten. Warum nicht?

Verlässt Meier die Eintracht?

Trotz der Verletzung von Ante Rebic sowie den schwindenden Kraftreserven bei Luka Jovic und Sébastien Haller bekam zuletzt in München jedoch Branimir Hrgota den Vorzug. Der Schwede, der letztmals im Mai 2017 einen Treffer erzielt hatte, ackerte sich 65 Minuten ab. Etwas Durchschlagendes gelang ihm nicht.

Meier schaute sich das Geschehen derweil vor dem heimischen Fernseher an. Da sein Vertrag zum Saisonende ausläuft, droht ihm nach 13 Jahren bei der Frankfurter Eintracht ein Abschied als Randfigur.

Offiziell wurde dem in Hamburg großgewordenen Stürmer bereits ein Job im Verein nach seinem Karriereende angeboten. "Er hat einen Anschlussvertrag", bestätigte Sportdirektor Bruno Hübner am Dienstag. Wann dieses Karriereende eintritt, bestimmt Meier aber immer noch selbst. Klar ist: In diesem Sommer soll die aktive Laufbahn noch nicht zu Ende gehen. "Ich werde weiterspielen", unterstrich Meier am Mittwoch in der Bild. Am liebsten in Frankfurt. "Mein Herz hängt an der Eintracht." Sollte das nicht klappen, ist aber wohl auch ein Wechsel möglich. Es wäre ein unrühmliches Ende.

Sendung: hr1, 03.05.18, 12 Uhr