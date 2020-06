Alex Meier kehrt zu Eintracht Frankfurt zurück. Der langjährige Stürmer der Hessen übernimmt ab sofort einen Job in der Jugendabteilung des Vereins.

Der "Fußballgott" hat einen neuen Job: Alex Meier wird nach seinem Karriereende Co-Trainer bei der U16 von Eintracht Frankfurt. Das gaben die Hessen am Montag bekannt. Er soll dabei den neuen Chefcoach Helge Rasche unterstützen, der vom Halleschen FC an den Riederwald wechselt.

Meier hatte im Januar seinen Vertrag bei den Western Sydney Wanderers in Australien aufgelöst und kurz darauf sein Karriereende verkündet. Bereits bei seinem Abschied in Frankfurt 2018 hatte der Stürmer mit der Eintracht vereinbart, nach seiner Karriere einen Job im Verein zu übernehmen.

Alex Meier: 137 Tore in 379 Spielen

Bis zuletzt wurde darüber spekuliert, in welcher Funktion Meier zu den Hessen zurückkehren würde. "Ich freue mich, dass wir mit Alex Meier eine Identifikationsfigur für den Riederwald gewinnen konnten", so Leistungszentrum-Leiter Andreas Möller.

Der "Fußballgott", wie ihn die Frankfurter Fans nennen, erzielte in 14 Jahren für die Eintracht 137 Tore in 379 Pflichtspielen. In der Saison 2014/2015 wurde er zudem Bundesliga-Torschützenkönig.