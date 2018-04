Die Frankfurter Eintracht ist bei Bayern München zu Gast – und die Partie ist mehr als ein Aufeinandertreffen am 32. Spieltag. Es ist eine Generalprobe für das Pokalfinale und eine Bewährungsprobe für Trainer Niko Kovac.

Startschuss für den Saisonendspurt, Generalprobe für das DFB-Pokalfinale am 19. Mai in Berlin und für Trainer Niko Kovac das erste Spiel gegen seinen künftigen Arbeitgeber - das sind noch längst nicht alle Themen rund um das Spiel der Eintracht bei den Bayern am Samstag (15.30 Uhr). Das Angeberwissen zu #FCBSGE.

Zum Glück in die Zukunft - Teil 1

Fans und Verantwortliche der Frankfurter Eintracht hat in den vergangenen Wochen vor allem eines beschäftigt: Der Wechsel von Trainer Kovac zu Bayern München. Vor dem Saisonendspurt in der Bundesliga und dem Pokalfinale soll der Blick jetzt nur noch nach vorne gehen. Einzig – da warten schon wieder die Bayern und das gleich zwei Mal. Während der Meister aus München sich zumindest in der Bundesliga gegen die Eintracht zurücklehnen kann, müssen die Frankfurter sich hier auf ihr Ziel fokussieren. Sollte die Kovac-Elf den großen Pokalcoup verpassen, ist das Team schließlich nicht wie einst automatisch für Europa qualifiziert, es zählt einzig die Platzierung in der Bundesliga.

Zum Glück in die Zukunft - Teil 2

Und dann ist die Partie ja auch für Kovac selbst ein besonderes Spiel. Es ist das erste Aufeinandertreffen seit Bekanntwerden seines Wechsels an die Isar. Doch Kovac sagt: "Was mich an Bayern interessiert, ist nur die Tatsache, wie wir sie am Samstag schlagen können." Alles andere versucht der Coach auszublenden, auch, dass er bei seinem künftigen Arbeitgeber mit einem Sieg eine exzellente Visitenkarte abgeben könnte. Im Fokus steht die Gegenwart, nicht seine persönliche Zukunft – oder wie Kovac es ausdrückt: "Das, was wichtig ist, ist die Eintracht."

All eyes on him: Niko Kovac steht in München im Fokus. Bild © Imago

Nur nicht nachlassen

Und auf die Eintracht und Kovac wartet in den kommenden Wochen ein straffes Restprogramm. Mit den Bayern, Schalke und dem abstiegsbedrohten Hamburger SV. Und auch Mönchengladbach und die Hertha lauern und warten bereits auf einen Patzer der Frankfurter. Und die schwächeln – in den letzten vier Bundesliga-Partien holte die Kovac-Elf nur einen Punkt. Das ist die längste Durststrecke in dieser Saison.

Die Statistik Lügen strafen

Der Blick auf die Statistik macht der Eintracht zudem nicht unbedingt Mut. Die Frankfurter gewannen keines der letzten 13 Bundesliga-Spiele gegen die Bayern, in zehn der letzten elf Duelle schossen sie nicht einmal ein Tor. Der letzte Sieg gegen den Dauer-Ligaprimus ist auf den 20. März 2010 datiert. Damals trafen Juvhel Tsoumou und Martin Fenin zum 2:1-Heimsieg.

Real macht Hoffnung

Den aktuellen Bayern-Profis treiben aber nicht Tsoumou und Fenin die Sorgenfalten auf die Stirn. Dafür sind inzwischen Christiano Ronaldo und Marcelo zuständig. Gegen die Real-Stars kassierten die Münchner in der Champions League in der vergangenen Woche eine Niederlage, bereits am Dienstag steht das Rückspiel gegen die Königlichen an. Die Eintracht darf also hoffen, dass die Bayern gedanklich schon im Bernabéu sind.