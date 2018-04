Die Frankfurter Eintracht will mit einem Sieg im Halbfinale des DFB-Pokals auf Schalke am Mittwoch das Ticket für Berlin buchen. Welcher Schalker besonders gefährlich ist und warum Alex Meier doch noch eine Rolle spielen könnte - das Angeberwissen zur Partie.

Das mit Spannung erwartete DFB-Pokalspiel auf Schalke, die Erinnerung an den Halbfinal-Krimi im vergangenen Jahr und der bevorstehende Wechsel von Trainer Niko Kovac zu Bayern München: Emotionen haben die Fans der Frankfurter Eintracht dieser Tage im Überfluss. Für das Halbfinal-Spiel auf Schalke am Abend (20.45 Uhr, live im Ersten und im Social Radio auf hessenschau.de) lohnt deshalb ein Blick auf die nüchternen Fakten und Statistiken – das Angeberwissen zu #S04SGE.

Historie macht Hoffnung

"Wir sind Außenseiter", sagte Kovac mit Blick auf den Pokalfight. "Aber die Hoffnung lebt." Und das sollte sie auch – schließlich ist die Frankfurter Eintracht beim letzten Aufeinandertreffen der beiden Teams im DFB-Pokal als eindeutiger Sieger vom Platz gegangen. Im Oktober 2005 kassierten die Königsblauen am Main eine empfindliche 0:6-Niederlage. Für die Schalker die höchste Pokalpleite überhaupt und mit Stars wie Kevin Kuranyi, Marcelo Bordon, Ebbe Sand und Rafinha in ihren Reihen zudem eine Blamage. Damals steuerte übrigens auch Alex Meier zwei Tore zum Erfolg bei. Der Fußballgott kann am Mittwoch nicht eingreifen, er könnte seinen Teamkollegen den deutlichen Sieg aber in Erinnerung rufen.

Krimi mit Happy End

Erinnerung ist für all jene ein gutes Stichwort, die es mit der Eintracht halten und im vergangenen Jahr zur Halbfinal-Partie nach Gladbach reisten. Zwar war das Spiel samt Verlängerung und Entscheidung im Elfmeterschießen nichts für schwache Nerven – nach insgesamt 16 Schützen aber erlöste Branimir Hrgota die mitgereisten Anhänger und schoss die Eintracht ins DFB-Pokalfinale.

Elfmeter-Experten unter sich

Ohnehin erwiesen sich die Frankfurter in der abgelaufenen Saison als Elfmeter-Spezialisten: In drei erfolgreichen Elfmeterschießen verwandelten die Eintracht-Profis 15 ihrer 18 Elfmeter. Die Schalker hingegen mussten seit über zehn Jahren nicht mehr am Punkt zur Pokalentscheidung antreten. Wer nun aber denkt, die Königsblauen hätten die Elfmeter verlernt, irrt: In der Bundesliga verwandelten die Schalker in dieser Saison alle neun Strafstöße. Sollte die Partie also vom Punkt entschieden werden, könnte es erneut ein sehr langer Abend werden.

Naldo – oder: der alte Herr und die Standards

"Ich will mit Schalke nach Berlin", sagt vor dem Spiel der Mann, auf den die Frankfurter im Halbfinale ein ganz besonderes Auge haben sollten: Naldo. Der 35-Jährige ist in dieser Saison einer der Schalker Schlüsselspieler und die personifizierte Standardstärke. Im Derby gegen Borussia Dortmund am vergangenen Wochenende hat er das mit einem direkten Freistoßtor – oder besser Freistoßhammer erneut unter Beweis gestellt. Während der BVB der Eintracht eindrucksvollen Anschauungsunterricht gegeben hat, wie man Standards gegen die Schalker nicht verteidigt. Der Abwehrchef ist mit 74 Prozent gewonnen Zweikämpfen zudem zweikampfstärkster Spieler der Liga.

Auf diesen Gesichtsausdruck könnten die Frankfurter Fans am Mittwoch gern verzichten: Naldo jubelt. Bild © Imago

Wie aus der Stärke eine Schwäche wird

Naldo ist nach Guido Burgstaller der torgefährlichste Spieler im Schalker Kader – und der Abwehrchef. Das sagt viel über die Spielweise der Königsblauen in dieser Saison aus. Sie haben keinen klassischen Knipser, sondern agieren als Mannschaft enorm effizient. Mit einer Führung im Rücken schaltet das Team von Trainer Domenico Tedesco um – in den Verwaltungsmodus. Der Coach legt dabei weder auf Ballbesitz, noch auf spielerische Raffinesse wert – und ist damit extrem erfolgreich. Die Eintracht könnte daraus im Halbfinale Gewinn ziehen. Denn wer weiß, dass die Schalker lieber Ergebnisse verwalten als in die Höhe schrauben, kann genau da ansetzen.