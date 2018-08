Ante Rebic ist am Mittwoch ins Mannschaftstraining bei Eintracht Frankfurt eingestiegen. Ein Zeichen dafür, dass der umworbene Angreifer wider Erwarten in Hessen bleibt? Dazu darf Rebic derzeit nichts sagen.

Vize-Weltmeister Ante Rebic hat erstmals nach seinem dreiwöchigen WM-Urlaub wieder am gemeinsamen Mannschaftstraining von Eintracht Frankfurt teilgenommen. Nach zwei trainingsfreien Tagen, bei dem der Kroate unter anderem einen Laktattest absolvierte, stand der 24 Jahre alte Stürmer am Mittwoch erstmals wieder auf dem Platz. Die drängendste Frage, wie oft die Eintracht-Kiebitze Rebic noch zu sehen bekommen, blieb zunächst aber unbeantwortet.

Eigentlich sollte der Angreifer nach dem Training in einer Presserunde Rede und Antwort stehen. Das Treffen wurde am Vormittag aber kurzerhand abgesagt. Rebic-Berater Fali Ramadani möchte nicht, dass sein Klient sich äußert, hieß es. Erst soll es "klärende Gespräche" geben. Dann, im Laufe der Woche, werde Rebic sprechen.

Wechsel nach England unwahrscheinlich

Noch ist offen, ob der Held des Pokalfinals der Eintracht in der kommenden Saison erhalten bleibt. Einige internationale Top-Clubs sollen ihr Interesse an Rebic angemeldet haben, ein Wechsel nach England wird aber immer unwahrscheinlicher. Auf der Insel schließt das Transferfenster bereits an diesem Donnerstag (18 Uhr). Bei einem sich anbahnenden Wechsel wäre Rebic nach dem WM-Urlaub wohl gar nicht mehr nach Frankfurt zurückgekehrt.

Verbürgt ist hingegen das Interesse des FC Sevilla. Die Spanier sollen gewillt sein, 21 Millionen Euro für den Kroaten auf den Tisch zu legen. Ein schriftliches Angebot gebe es bislang aber nicht, sagte Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic.

Entscheidung erst Ende August?

In einem Interview mit dem Online-Portal goal.com deutete Rebic die Möglichkeit eines Wechsels zuletzt zumindest an. "Ich weiß, dass es konkrete Angebote gibt", sagte er , "ehrlich gesagt, habe ich das auch verdient." Seine Zukunft werde sich wahrscheinlich erst klären, wenn die Bundesliga-Saison schon wieder begonnen hat. "Die meisten Wechsel passieren in den letzten Tagen des Transferfensters. Dann wird meine Situation klarer sein", so Rebic. In Spanien schließt das Fenster erst am 31. August (23.59 Uhr).