Zwei machbare Aufgaben und dann kommen die Hammerwochen: Der Bundesliga-Spielplan bringt für die Eintracht einen brutalen Frühherbst. Denn die Partien gegen die Spitzenteams finden aus Frankfurter Sicht zur absoluten Unzeit statt.

Am Montag beginnt die Amtszeit von Adi Hütter bei der Eintracht. Doch neben diesem Tag sollte sich der neue Frankfurter Coach besonders die Zeit zwischen dem 14. September und dem 7. Oktober in seinem Terminkalender anstreichen. Denn in diesen knapp drei Wochen wartet auf den Traditionsclub ein heißer Frühherbst.

Insgesamt sieben Partien stehen da auf dem Programm: zwei Begegnungen in der Gruppenphase der Europa League und - dank einer Englischen Woche - gleich fünf Bundesliga-Partien. Das ist an sich schon eine knackige Aufgabe. Spätestens nachdem die Deutsche Fußball Liga am Freitag ihren Spielplan veröffentlicht hat, ist aber klar: Das wird knüppelhart.

Vier Spitzenteams in kürzester Zeit

Denn die Eintracht spielt in diesen drei Wochen in Dortmund, gegen Leipzig, bei Gladbach, gegen Hannover und in Hoffenheim. Das heißt: Ausgerechnet in der Phase der Doppelbelastung treffen die Frankfurter auf gleich vier Spitzenteams. Eine Platzierung im hinteren Drittel der Tabelle – nach sieben Spieltagen wäre das nicht unbedingt verwunderlich. Die beiden Auftaktpartien in Freiburg und gegen Bremen sind dadurch gleich doppelt wichtig.

Weitere Informationen Gruppenphase der Europa League Die Spiele der Europa-League-Gruppenphase finden immer an einem Donnerstag statt. Die Termine sind: 20. September, 4. Oktober, 25. Oktober, 8. November, 29. November und 13. Dezember. Ende der weiteren Informationen

Was lässt sich noch über den Spielplan der Hinrunde sagen? Sollte es die Eintracht in die zweite Runde des DFB-Pokals schaffen, kommen bereits ab dem 19. Oktober weitere drei Wochen mit sieben Spielen auf die Hessen zu. Dieses Mal aber mit leichteren Gegnern, etwa dem Aufsteiger-Doppelpack aus Düsseldorf und Nürnberg. Den Hinrunden-Abschluss macht dann das Heimspiel kurz vor Weihnachten gegen Bayern München.

Weitere Informationen Der Bundesliga-Spielplan 1. Spieltag (24.-26. 8.): SC Freiburg – Eintracht Frankfurt

2. Spieltag (31.8-2.9.): Eintracht Frankfurt – Werder Bremen

3. Spieltag (14.-16.9.): Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt

4. Spieltag (21.-23.9.): Eintracht Frankfurt – RB Leipzig

5. Spieltag (25.-26.9.): Borussia Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt

6. Spieltag (28.-30.9.): Eintracht Frankfurt – Hannover 96

7. Spieltag (5.-7.10.): TSG Hoffenheim - Eintracht Frankfurt

8. Spieltag (19.-21.10.): Eintracht Frankfurt – Fortuna Düsseldorf

9. Spieltag (26.-28.10.): 1. FC Nürnberg - Eintracht Frankfurt

10. Spieltag (2.-4.11.): VfB Stuttgart - Eintracht Frankfurt

11. Spieltag (9.-11.11.): Eintracht Frankfurt – Schalke 04

12. Spieltag (23.-25.11.): FC Augsburg - Eintracht Frankfurt

13. Spieltag (30.11.-3.12.): Eintracht Frankfurt – VfL Wolfsburg

14. Spieltag (7.-9.12.): Hertha BSC - Eintracht Frankfurt

15. Spieltag (14.-16.12.): Eintracht Frankfurt – Bayer Leverkusen

16. Spieltag (18.-19.12.): FSV Mainz 05 - Eintracht Frankfurt

17. Spieltag (21.-23.12.): Eintracht Frankfurt – Bayern München Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-iNFO, 29.06.2018, 12.20 Uhr