Die Polizeibehörde der Stadt Lüttich hat den Fans von Eintracht Frankfurt ein Aufenthaltsverbot für das Stadtgebiet Lüttichs rund um die Europa-League-Partie der Hessen erteilt. Das Verbot gilt ab sofort.

Das bestätigte der Verein am Dienstagnachmittag per Pressemitteilung. Darin hieß es, die Stadt Lüttich habe Eintracht Frankfurt über das Polizeipräsidium Frankfurt eine Verbotsverfügung zukommen lassen, nach der es Fans von Eintracht Frankfurt ab sofort und bis Freitag, 8. November, 12 Uhr, untersagt ist, sich im Stadtgebiet Lüttich aufzuhalten.

Der Erlass verbietet außerdem den Zugang für Gästefans zum Lütticher Stadion, die nicht im Besitz einer gültigen Karte für den Gastbereich sind. Da es nach der Uefa-Strafe für die Hessen ohnehin kein Auswärtskontingent an Tickets gibt, gilt das im Umkehrschluss für all jene Eintracht-Fans, die im Besitz einer gültigen Eintrittskarte für einen anderen Bereich des Stadions sind.

"Rechtlich hochgradig fragwürdig"

"Die Verfügung ist in Form, Inhalt und Veröffentlichung unklar und zum Teil widersprüchlich. Nicht erst seit Marseille ist uns diese zweifelhafte Verfügungspraxis aus vereinzelten Rechtsräumen bekannt", ließ sich Eintracht-Vorstand Axel Hellmann in der Pressemitteilung zitieren. "Pauschale und unbestimmte Aufenthaltsverbote für ganze Städte aus dem bloßen Anlass eines Fußballspiels ohne konkrete Gefährdungslage zu verhängen, ist rechtlich hochgradig fragwürdig und mit unserer Auffassung von einem gemeinsamen Europäischen Rechtsverständnis völlig unvereinbar", so Hellmann weiter.

Bereits in der vergangenen Saison reisten zahlreiche Anhänger der Hessen nach Marseille, dessen Verwaltung ebenfalls ein Betretungsverbot ausgesprochen hatte. Ein Vorgehen, von dem der Klub seinen Fans in Lüttich abrät. "Es besteht in der Kürze der Zeit nur keine juristische Handhabe gegen diese Maßnahme, so dass uns in Rücksprache mit unseren belgischen Rechtsexperten nur bleibt, allen Anhängern zu raten, der Verfügung zu entsprechen. Wer das Spiel oder die Stadt dennoch besucht, läuft Gefahr, abgewiesen zu werden und den Heimweg antreten zu müssen", so Hellmann.