Eintracht Frankfurt verlängert den Vertrag mit Igor Matanovic. Der Stürmer ist in dieser Saison an den Zweitligisten Karlsruhe ausgeliehen und beeindruckt dort mit seiner Trefferquote. Nun bekommt der Kroate einen langfristigen Vertrag.

Eintracht Frankfurt verlängert den Vertrag mit Igor Matanovic bis 2029. Der 20 Jahre alte Kroate hatte ursprünglich einen Kontrakt bis ins Jahr 2026 bei den Hessen besessen. "Igor hat einen großartigen Charakter. Er ist ehrgeizig und hat sich sehr gut weiterentwickelt. Wir sind glücklich darüber, dass er langfristig bei der Eintracht spielen wird", sagte Sportvorstand Markus Krösche in einem Statement.

Bereits vor einigen Wochen hatte Krösche sich zufrieden mit der Entwicklung des Angreifers gezeigt und eine vorzeitige Vertragsverlängerung in Aussicht gestellt. "Ich durfte letzten Sommer in den Testspielen erleben, was es bedeutet, im Eintracht-Trikot zu spielen. Dieses Gefühl habe ich sehr genossen und ich freue mich über das mir entgegengebrachte Vertrauen, das ich ab Sommer mit guten Leistungen zurückzahlen möchte", ließ sich Matanovic zitieren. Bereits in der Saisonvorbereitung 2023/24 hatte er vier Tore in den Testspielen erzielt.

Einer der Topscorer der Liga

Der gebürtige Hamburger war 2021 vom FC St. Pauli zur Eintracht gekommen und zunächst wieder zum Kiezklub ausgeliehen worden. Nach diversen Verletzungen, unter anderem an der Schulter, konnte er bei den Hamburgern aber sein Potenzial nicht abrufen. Das scheint nun anders zu sein: In dieser Spielzeit steht er bei zehn Treffern und fünf Vorlagen (in 23 Partien). Damit gehört er zu den Topsorern der Liga. Sein Leihvertrag beim KSC wäre im Sommer ausgelaufen.