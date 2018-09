Eintracht-Fans dürfen in Marseille keine Farbe bekennen - Stand jetzt.

Eintracht-Fans dürfen in Marseille keine Farbe bekennen - Stand jetzt. Bild © Imago

Stadtverbot in Marseille rechtswidrig?

Das von der Stadt Marseille verhängte Aufenthaltsverbot für Fans der Frankfurter Eintracht verstößt offenbar gegen geltendes EU-Recht. Vor Ort sollen erste Anhänger bereits gegen den Erlass vorgehen.

Wer sich am Donnerstag zwischen 8 und 24 Uhr als Fan der Frankfurter Eintracht im Stadtgebiet der südfranzösischen Metropole Marseille zu erkennen gibt, muss im schlimmsten Fall mit einer Haftstrafe rechnen. So wollen es die französischen Behörden, die aus Angst vor Krawallen ein entsprechendes Aufenthaltsverbot im Rahmen der Europa-League-Partie des hessischen Fußball-Bundesligisten bei Olympique Marseille erließen.

Weitere Informationen Das Spiel im Social Radio Der hr berichtet mit einem Social Radio von der Partie der Eintracht in Marseille. Am Donnerstag geht es um 18.54 Uhr mit der hr-iNFO-Vollreportage los. Mitkommentieren und Fragen stellen ist erwünscht. Auf hr1 gibt es zudem ein heimspiel! extra zu der Europa-League-Partie. Ende der weiteren Informationen

Doch offenbar hat die zuständige Präfektur ihre Rechnung ohne die Grundrechte der Europäischen Union (EU) gemacht. "Die Verfügung ist ein grober Verstoß gegen das Recht auf Freizügigkeit", sagte die Frankfurter Rechtsanwältin Waltraut Verleih im Gespräch mit dem hr-sport. Innerhalb der EU gelte die Reise- und Aufenthaltsfreiheit.

Dürftige Begründung

Verleih hatte bereits im Jahr 2016 zahlreiche Eintracht-Fans nach dem kurzzeitig in Darmstadt verhängten Betretungsverbot erfolgreich vertreten. Die jetzige Verbotsverfügung aus Marseille sei "noch dürftiger" als die damalige, die das Darmstädter Verwaltungsgericht als "offensichtlich rechtswidrig" bezeichnet hatte, erklärte die Anwältin.

Weitere Informationen Das Deutsche Generalkonsulat in Marseille unterhält am Donnerstag einen Bereitschaftsdienst unter der Telefonnummer 0033/615094103. Ende der weiteren Informationen

Da helfe es auch nicht, dass diese Praxis in Frankreich bei sogenannten Hochrisikospielen durchaus gängig ist. "Marseille hat sich offenbar keine großen Gedanken gemacht, dass man mit europäischen Touristen nicht so umspringen kann wie mit Inländern", sagte Verleih, die zudem einen Verstoß gegen das Diskriminierungsverbot sieht. Um das Freizügigkeitsrechts einzuschränken, bedürfe es einer Einzelfall-Prüfung oder negativer Erfahrungen mit der konkreten Fangruppe. Beides sei in diesem Fall nicht gegeben.

Klageweg bis nach Straßburg

Wie viele Eintracht-Anhänger an der Côte d’Azur erwartet werden, ist unklar. Die Partie im Stade Vélodrome findet am Donnerstag (18.55 Uhr) wegen zurückliegender Olympique-Ausschreitungen unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Dennoch wollten einige Frankfurter Fans ihre Mannschaft nach fünfjähriger Europa-Abstinenz begleiten und vor Ort mitfiebern.

"Es gibt keinerlei Anzeichen dafür, dass Gewalttaten geplant sind", echauffierte sich Eintracht-Vorstand Axel Hellmann über den mit dem Stadtverbot verbundenen Generalverdacht. "Wir werden uns mit unseren Möglichkeiten dagegen zur Wehr setzen", kündigte der gelernte Jurist an.

Der Club, der rechtlich selbst nicht direkt involviert ist, bot Betroffenen auf dem Klageweg Unterstützung an. Fanorganisationen und französische Anwälte seien gewappnet. Erste Anhänger sollen nach Informationen des hr-sports vor Ort bereits den Klageweg anstreben. Geht es nach Anwältin Waltraut Verleih, stehen die Chancen für sie gut: Zur Not müsse eben der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg entscheiden.

Sendung: hr4, 19.09.2018, 14.15 Uhr