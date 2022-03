Die Eintracht hat am Mittwoch in Sevilla gewonnen.

Nach dem Sieg der Eintracht: Ausschreitungen in Sevilla

Nach dem Sieg von Eintracht Frankfurt ist es in Sevilla in der Nacht zum Donnerstag zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung gekommen. Frankfurter und Anhänger von West Ham United haben sich demnach eine Straßenschlacht geliefert.

Der 2:1-Sieg von Eintracht Frankfurt bei Betis Sevilla in der Europa League wurde mehreren Berichten zufolge von Ausschreitungen in der Stadt begleitet. Wie das Portal Faszination Fankurve schreibt, seien Anhänger der Hessen und des englischen Clubs West Ham United aufeinander losgegangen. Ein Video im Artikel soll die Auseinandersetzungen dokumentieren. West Ham bestreitet am Donnerstag sein Spiel beim Betis-Stadtrivalen FC Sevilla.

Auf Twitter kursiert ein Video der Gewalt aus einer anderen Perspektive. Dabei heißt es, dass Frankfurter Fans eine Kneipe attackiert haben sollen, in der sich Anhänger von West Ham aufgehalten haben. Daraufhin wurden sie von den Engländern mit Flaschen und Stühlen beworfen. Die Polizei habe britischen Medien zufolge mit Gummigeschossen reagiert. Die britische Seite talksport und die Zeitung Telegraph schreiben unter Berufung auf Augenzeugen, dass die Aggression von Eintracht-Seite ausgegangen sei.

"Sehr hässliche Szenen"

Beobachter der Szene bestätigten dem hr-sport am Donnerstag, dass sich die Randale vor Mitternacht in der Stadt ereignet habe. Demnach gebe es noch keine Informationen über mögliche Festnahmen. Der Sport-Informationsdienst schreibt in einer Meldung hingegen unter Berufung auf mehrere Medienberichte von "zahlreichen Verletzten und Festnahmen".

Sky-Reporter Keith Downie aus England berichtet: "Es gab sehr hässliche Szenen am Paseo de Cristobal Colon. Eine Gruppe von West-Ham-Fans hielt sich in einem irischen Pub auf, als Eintracht-Fans mit Waffen, Stühlen, Flaschen und Stöcken auf sie losgingen. Aufnahmen auf Social Media zeigen, wie West-Ham-Fans ihrerseits mit Flaschen warfen, bis die Polizei kam. Auf der Straße liegen immer noch viele Glasscherben."

Sendung: hr-iNFO, 10.03.2022, 7 Uhr