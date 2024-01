Wer am Freitag ins Stadion will, sollte früh anreisen

Rund um das Eintracht-Heimspiel gegen Mainz 05 wird ein Verkehrschaos befürchtet. Wegen des Feierabendverkehrs ist die Anreise bei Freitagsspielen eh schon schwierig. Jetzt kommt auch noch der Bahnstreik hinzu.

Eigentlich haben Freitagsspiele in der Fußball-Bundesliga etwas Besonderes. Ein Feierabendbier im Stadion, Flutlicht und – nach dem Spiel – das ganze Wochenende noch vor der Brust. Die Partie an diesem Freitagabend im Eintracht-Stadion gegen Mainz 05 (20.30 Uhr) könnte bei der An- und Abreise allerdings eher zum großen Stressfaktor vor dem Wochenende werden.

Es droht ein großes Verkehrschaos. Sind die Straßen in Frankfurt durch den Feierabendverkehr am frühen Freitagabend eh schon voll, kommt nun auch noch der Bahnstreik dazu.

Parkplätze und Stadiontore öffnen früher

Die Eintracht ist vorgewarnt. "Wir sind mit den Behörden in engem Austausch und werden auf unserer Website und unseren Kanälen fortwährend informieren", sagte ein Eintracht-Sprecher am Mittwoch.

Der Club bittet darum, Fahrgemeinschaften zu bilden. Außerdem werden die Parkplätze bereits um 16.30 Uhr, also vier Stunden vor Spielbeginn, öffnen. Die Stadiontore werden am Freitag ebenfalls früher öffnen, nämlich bereits um 17.30 Uhr.

Die Bahn bat in einer am Mittwochnachmittag verschickten Presemeldung darum, alternative Anreisemöglichkeiten zu nutzen. Vom Frankfurter Flughafen gebe es zwei Buslinien in Richtung Stadion, zudem halte auch die RB58 an der Haltestelle Stadion. Die sonst üblichen Sonderzüge gibt es nicht.

Notfahrpläne für S-Bahnen

Betroffen vom sechstägigen Bahnstreik ist nicht nur der Fernverkehr, sondern sind auch die S-Bahnen in Frankfurt und von Mainz kommend. Es existieren nur Notfahrpläne. Der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) gab bekannt, dass die S1, S3, S5 und S6 aktuell nur im 60-Minuten-Takt fahren.

Die S4 und S9 entfallen komplett. Die S8 werde zwischen Wiesbaden Hauptbahnhof und Offenbach-Ost sowie zu den Fahrtzeiten der S9 zwischen Offenbach-Ost und Hanau Hauptbahnhof ebenfalls im Stundentakt fahren. Wie der RMV weiter mitteilte, sei man in Absprache mit der Bahn wegen möglicher Sonderzüge. Weitere Infos sind hierzu noch nicht bekannt.

Straßenbahnen fahren – Privat-Bahnen möglicherweise

Die beste Schienen-Variante für die kurze Stadion-Anreise ist die Anfahrt mit der Straßenbahn ab dem Frankfurter Hauptbahnhof. Demnach werde es – wie bei Eintracht-Heimspielen üblich – auch am Freitag zusätzliche Fahrten zum Stadion geben, teilte der RMV mit.

Regionalzüge anderer Bahnunternehmen wie Vias, Vlexx oder der Hessischen Landesbahn sind nicht direkt vom Streik betroffen. Legen allerdings Fahrdienstleiter in Stellwerken ihre Arbeit nieder, könnte es auch bei diesen Unternehmen zu Beeinträchtigungen kommen.

Polizei: Frühzeitige Anreise

Die Frankfurter Polizei bittet ebenfalls um eine möglichst frühe Anreise. Umliegende Park- und Ride-Parkplätze, etwa in Kalbach, an der Eissporthalle, der Borsigallee oder der Bürostadt Niederrad könnten Alternativen sein – mit U-Bahnen käme man dann weiter in Richtung Straßenbahn und Stadion, aber auch hier müssen die Fußballfans vor allem eins einplanen: Zeit.

Staufreie Alternative fällt wohl ins Wasser

Alles in allem ist damit zu rechnen, dass es bei der An- und Abreise zum Eintracht-Spiel zu großen Verkehrsproblemen kommen wird. Die einzige staufreie Alternative wäre wohl die Anreise mit dem Fahrrad – bei 80 Prozent Regen-Wahrscheinlichkeit am Freitag sollte aber auch das kein allzu großer Spaß werden.