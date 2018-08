Die Wechsel von Kevin Trapp zurück zu Eintracht Frankfurt wird immer konkreter. Beim Training von Paris St. Germain fehlte der Nationalkeeper am Donnerstag, die finalen Verhandlungen sollen laufen.

Am Donnerstag hatte zunächst der Wiesbadener Kurier unter Berufung auf das französische Portal RMCsport von einem sich anbahnenden Transfercoup und Verhandlungen zwischen den Hessen und dem Torhüter berichtet. Die Frankfurter Rundschau nahm anschließend Bezug auf Meldungen, wonach sich Trapp bereits in der Stadt aufhalte. Er stand bereits von 2012 bis 2015 zwischen den Eintracht-Pfosten. Der hessische Bundesligist gab auf Nachfrage keinen Kommentar ab. "Wir haben nichts zu vermelden", hieß es.

Trapp fehlt im Training

Am Donnerstagnachmittag soll Trapp nach Berichten von RMCsport bereits nicht mehr Training der Pariser teilgenommen haben, um die Verhandlungen mit der Eintracht abzuschleißen. Er soll einer Leihe bereits zugestimmt haben, die Einigung der Clubs steht noch aus.

Bei seinem aktuellen Club Paris St. Germain besitzt der 28-Jährige zwar noch einen Vertrag bis Juni 2020. Unter dem neuen PSG-Trainer Thomas Tuchel ist er aber aktuell hinter Gianluigi Buffon und Alphonse Areola nur dritte Wahl. Eine Leihe ist daher denkbar. Am Mittwoch war der Schlussmann, der bereits drei Länderspiele für die DFB-Elf absolvierte, noch mit einem Wechsel zu OGC Nizza in Verbindung gebracht worden.

Rönnow immer wieder mit Knieproblemen

In Frankfurt stehen mit Frederik Rönnow, Jan Zimmermann, Felix Wiedwald sowie Tobias Stirl vier Keeper im Profikader. Neuzugang Rönnow, der bislang alle drei Pflichtspiele in Supercup, DFB-Pokal und Bundesliga absolvierte, plagen immer wieder Knieprobleme. Das war in der Saison 2013/14 in Dänemark wie im Verlaufe der zurückliegenden Sommervorbereitung der Fall. Erst am Dienstag hatte er das Training vorzeitig beenden müssen.

Das Transferfenster schließt hierzulande am Freitagabend (18 Uhr). Für einen Überblick über die wichtigsten Last-Minute-Entscheidungen auf dem Transfermarkt bietet hessenschau.de am Freitag einen Liveticker an.