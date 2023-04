Eintracht Frankfurt hat den Schwung aus dem Pokal-Viertelfinale nicht mitgenommen. Gegen Leverkusen setzte es eine verdiente Niederlage. Die Bayer-Elf zieht damit in der Tabelle an den Hessen vorbei.

Eintracht Frankfurt hat auch im sechsten Bundesliga-Spiel in Serie keinen Sieg eingefahren. Die Hessen verloren am Samstag bei Bayer Leverkusen mit 1:3 (0:2). Die Tore für die Gastgeber erzielten dabei Amine Adli (10. Minute), Moussa Diaby (34.) und Sardar Azmoun (90.+5). Für die Frankfurter traf Djibril Sow (74.). Leverkusen zog durch den Sieg in der Tabelle an der Eintracht vorbei.

Die Eintracht, bei der Coach Oliver Glasner darauf verzichtete durchzuwechseln, war von Minute eins an mit dem Speed der Bayer-Elf überfordert. Machten die Leverkusener das Spiel schnell, liefen die Frankfurter nur hinterher. Beim 0:1 in der 10. Minute reichte ein einfacher Doppelpas von Florian Wirtz und Torschütze Adli, schon waren die Hessen überrumpelt. Evan N'Dicka kam zu spät, Kristijan Jakic kam zu spät, schon stand Adli frei vor Eintracht-Keeper Kevin Trapp und traf sicher zur Führung.

Diaby trifft zum 2:0

Im Anschluss war es mitnichten so, als hätten die Frankfurter nichts von der Partie. Im Gegenteil: Die Eintracht war in Sachen Spielvorteile teilweise überlegen, erspielte sich mehrere gute Chancen durch Phillip Max (13.) und Buta (21.). Ein Tor der Glasner-Elf wäre durchaus verdient gewesen. Jeder Ballverlust der Hessen bedeutete dennoch fast immer höchsten Alarm. In der 29. Minute bestraften die Gastgeber das noch nicht, Diaby scheiterte an Trapp und Adli zielte über die Latte - in der 34. Minute war es dann aber soweit.

Der starke Wirtz bediente Diaby, der N'Dicka mal wieder entwischte, und der traf sicher zum 2:0. In der 43. Minute verhinderte Trapp dann das 3:0, einen Schuss von Adli lenkte er gerade noch so um den Pfosten. Es war eine bittere erste Hälfte für die Hessen, zwei Tore schlechter waren sie keinesfalls, nur das Tempo der Werkself bekamen sie partout nicht in den Griff.

Sow sorgt für den Anschluss

Im zweiten Abschnitt sah das zu Beginn ähnlich aus. Die Eintracht wollte, die Eintracht tat, in der Offensive reichte das aber nicht für einen Treffer und in der Defensive brauchte Bayer nur aufs Gaspedal zu drücken, schon brannte es im Strafraum der Frankfurter. Wirtz (53.) und Diaby (55.) scheiterten aber beide am gut aufgelegten Trapp.

Und gerade, als die Partie zunehmend verflacht war, meldete sich die Eintracht zurück. Der eingewechselte Daichi Kamada bediente Max, der wiederum auf Sow zurücklegte, der den Ball aus 15 Metern sicher verwandelte (74.). Auf einen Schlag war Spannung, Zug und Hektik zurück in der Partie. Nur drei Minuten später scheiterte Tuta mit einem Kopfball nur äußerst knapp. Die Eintracht war wieder da.

Azmoun macht den Deckel drauf

Glasner probierte im Anschluss alles, brachte Stürmer Lucas Alario für Götze, der zuvor seine fünfte Gelbe Karte gesehen hatte und gegen Mönchengladbach fehlen wird. Der Ausgleichstreffer wollte den Frankfurtern aber nicht mehr gelingen, im Gegenteil machte Azmoun in der Nachspielzeit mit dem 3:1 den Deckel drauf. Die Hessen sind durch die Niederlage nun nur noch Tabellen-Siebter.