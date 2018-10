Für Marc Stendera war im vergangenen Sommer kein Platz mehr im Team von Eintracht Frankfurt, er durfte nicht einmal mehr mit ins Trainingslager. Umso überraschender kam sein umjubelter Kurzeinsatz gegen Rom.

In der 87. Minute des Spiels der Eintracht gegen Lazio Rom war der Sieg schon so gut wie eingetütet, dennoch wurde es noch mal bemerkenswert laut in der Frankfurter Arena: Marc Stendera kam für Jonathan de Guzmán ins Spiel. Jener Marc Stendera, der im Sommer noch auf dem Abstellgleis gestanden hatte. Das Comeback des 22-Jährigen machte die Glückseligkeit der Eintracht-Fans perfekt.

Teamkollege Marco Russ freute sich für seinen Mitspieler: "Marc ist ein Junge von hier, das wissen die Fans. Sie kennen auch seine Leidensgeschichte. Er hat sich immer wieder zurückgekämpft und sich top verhalten", so der Innenverteidiger. Russ spielte damit auch auf die vielen Verletzungen des gebürtigen Kasselers an. 2016 hatte sich Stendera im Relegations-Rückspiel in Nürnberg einen Kreuzbandriss zugezogen und war monatelang ausgefallen. "Es war ihm zu gönnen, dass er seine Minuten heute bekommen hat."

Lob gab es auch vom Trainer: "Er hat es sehr gut gemacht", urteilte Adi Hütter. Und sah sich einmal mehr genötigt, die Diskussion um die ominöse "Trainingsgruppe 2", zu der auch Simon Falette und Marco Fabián gehört hatten, kleinzureden. "Ich habe nicht gesagt, dass ich mit den Spielern nicht mehr arbeiten möchte. Wenn jemand den Adler auf der Brust hat, dann behandele ich ihn auch dementsprechend."

Stendera wollte nach dem Spiel zu dem Thema nichts mehr sagen. Seine Freude über den Einsatz war ihm jedoch anzumerken. "Es war ein optimales Spiel um reinzukommen", sagte er. "Ich freue mich einfach, wenn ich auf dem Platz stehen darf. Und ich glaube, dass Lazio ein bisschen geschockt war von der Atmosphäre. Wenn du in Führung gehst mit diesen Fans im Rücken, dann ist das natürlich Wahnsinn." Die Fans stärkten vor allem auch ihm den Rücken und feierten ihn mehrfach mit Sprechchören. "Das bedeutet mir viel", so Stendera, der 2010 zur Eintracht gekommen war und die Jugendmannschaften am Riederwald durchlaufen hatte - sein jüngerer Bruder Nils spielt aktuell in der A-Junioren-Bundesliga für die Hessen.

Auch in Hoffenheim im Kader?

Seit sechs Jahren ist Stendera Profi in Frankfurt. Viele Jahre und Verletzungen später haftet das Etikett "uneingelöstes Versprechen" an dem ehemaligen Junioren-Nationalspieler. In der Saisonvorbereitung schien ein Wechsel wahrscheinlich. Umso überraschender kam sein Comeback gegen Rom, das er in der Nachspielzeit beinahe noch mit einem Tor gekrönt hätte.

Klar ist allerdings auch: Stendera profitierte am Donnerstag auch von der "local player"-Regelung. Demnach müssen in einem 25-Mann-Kader für die Europa League acht lokal ausgebildete Spieler stehen. Kann ein Verein die Plätze nicht besetzen, darf niemand nachrücken. Pech für beispielsweise Marco Fabián und Allan, die es nicht ins Aufgebot schafften - und Glück für Stendera.

Ob die Spielminuten gegen Rom für den 22-Jährigen nun der Start in eine bessere Zukunft bei der Eintracht waren, bleibt dennoch fraglich. "Ob er am Wochenende in Hoffenheim im Kader steht, kann ich noch nicht beantworten", sagte Hütter knapp. Die Eintracht-Fans würden ihn sicherlich wieder lautstark empfangen.