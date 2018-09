Der brasilianische Superstar Ronaldinho veranstaltet im November ein Fußballspiel für den guten Zweck in Frankfurt. Eintracht-Legenden treffen auf eine internationale Auswahl, die Liste der prominenten Namen ist lang.

Wenn Ronaldinho ruft, kommen sie alle: Am 17. November werden ehemalige Weltstars wie Roberto Carlos, Topspieler wie Andres Iniesta und Legenden der Eintracht gegeneinander und für den guten Zweck in Frankfurt Fußball spielen. In der Arena im Stadtwald steigt die erste Ausgabe von Ronaldinhos Benefizspiel-Reihe "A final Celebration".

Boateng kommt auch

"Ich freue mich sehr, dass wir Frankfurt als ersten Standort in Europa für meine Spiele gewinnen konnten", ließ der Weltmeister von 2002 mitteilen. "Mein Freund Kevin-Prince Boateng hat mir viel über die einmaligen Fans von Eintracht Frankfurt erzählt."

Boateng, der inzwischen für Sassuolo in der italienischen Serie A spielt, wird zu diesem Anlass sein Comeback im Trikot der Eintracht feiern und die "Eintracht All-Stars" anführen. An seiner Seite stehen unter anderem ehemalige Frankfurter Größen wie Jan-Aage Fjortoft, voraussichtlich Alex Meier, Ioannis Amanatidis und Maurizio Gaudino.

Geld geht an benachteiligte Kinder

Im Team "Ronaldinho & friends" werden neben dem Namensgeber auch Ronbinho, Dida oder Dede ihr Können unter Beweis stellen. Die Einnahmen des Spiels gehen komplett an benachteiligte Kinder.