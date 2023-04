Der Machtkampf in der Führungsetage von Eintracht Frankfurt spitzt sich zu. Medienberichten zufolge hat der Vorstand der Eintracht dem Aufsichtsrat nun ein pikantes Schreiben zukommen lassen.

Nächste Runde im Führungsstreit bei Eintracht Frankfurt. Medienberichten zufolge spitzt sich der Machtkampf zwischen den Verantwortlichen zu, die Bild berichtet von einem Schreiben des Vorstands an den Aufsichtsrat, in dem der komplette Vorstand von Eintracht Frankfurt seine Irritationen über die zuletzt öffentlich getätigten Aussagen seitens des Aufsichtsrats formuliert. Auch FFH berichtet über das Schreiben.

Hintergrund des Streits ist, dass die finanzielle Bewertung der Eintracht durch ein vom Vorstand in Auftrag gegebenes Gutachten vom Aufsichtsrat anscheinend teils in Zweifel gezogen wird. "Einzelne Mitglieder des Vorstandes sind wiederholt von verschiedenen Seiten in Kenntnis gesetzt worden, dass Mitglieder des Aufsichtsrats in persönlichen Gesprächen mit Dritten (...) Zweifel zum Ausdruck bringen an dem von Nomura (...) erarbeiteten Wertgutachten vom 13. Januar 2023, das einen Unternehmenswert der Eintracht Frankfurt Fußball AG in Höhe von 503 Millionen Euro ermittelt hat", zitiert die Bild.

Demnach soll Eintracht-Aufsichtsrat und -Investor Stephen Orenstein aufgrund der hohen Bewertung zunächst ein für die Gegenseite "unfreundliches" Angebot für weitere Anteile abgegeben haben und nun auf ein weiteres Angebot verzichten. Orensteins Angebot, schreibt die Bild, basierte auf einem Aktienpreis von 100 Euro, durch die Bewertung der Bank Nomura liegt der Preis aber bei über 150 Euro.

"... dann müssen wir sehr zeitnah Fragen klären"

"Wir sind vollkommen davon überzeugt, dass das auf der Basis der ermittelten Zahlen erstellte Unternehmenswertgutachten von Nomura methodisch und inhaltlich nicht zu beanstanden ist und damit den Unternehmenswert der Gesellschaft zutreffend wiedergibt“, wird der Vorstand weiter zitiert.

"Wenn jetzt aber im Umfeld der Eintracht, bei möglichen Kapitalgebern oder gar öffentlich der Eindruck entsteht, dass Organmitglieder der Eintracht Frankfurt Fußball AG Zweifel an der vom Vorstand erarbeiteten Unternehmensplanung und damit an der Arbeit des Vorstandes haben, dann müssen wir sehr zeitnah Fragen zum weiteren Prozess der Kapitalstärkung, aber auch der Bewertung möglicher Interessenkonflikte innerhalb der Organe klären." Der Vorstand geht also auf Konfrontation mit dem Aufsichtsrat und stellt die Vertrauensfrage.

Frist bis zum 11. April

Der Vorstand soll dem Aufsichtsrat laut Bild eine Frist bis zum 11. April gesetzt haben, um sich zu äußern. Das Schreiben ist von Axel Hellmann, Markus Krösche, Oliver Frankenbach und Philipp Reschke und damit von sämtlichen Vorstandsmitgliedern signiert. Wie FFH überdies berichtet, soll Hellmann bei der Eintracht bleiben wollen. Auch Krösche sagte am Samstagabend im Sportstudio: "Ich bin überzeugt, dass er bleibt." Zwischen Hellmann und Aufsichtsratsboss Philipp Holzer hatte es zuletzt vermehrt Dissonanzen gegeben, da Hellmann aktuell interimsmäßig auch als DFL-Chef fungiert, wird über einen dauerhaften Abgang Hellmanns zur DFL spekuliert.