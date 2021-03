Fredi Bobic hat in Frankfurt einen Vertrag bis 2023.

Fredi Bobic hat in Frankfurt einen Vertrag bis 2023. Bild © Imago Images

Bericht: Bobic will die Eintracht verlassen

Gespräche stehen an

Kehrt Sportvorstand Fredi Bobic der Eintracht den Rücken? Ein Medienbericht legt das nahe. Informationen des hr-sport zufolge soll es grundsätzliche Gespräche geben.

Fredi Bobic will Eintracht Frankfurt einem Bericht von Sky zufolge verlassen. Diesen Wunsch soll der Sportvorstand dem Verein gegenüber bereits geäußert haben. Demnach sollen nun Verhandlungen zur Vertragsauflösung geführt werden.

Eintracht und Bobic unterhalten sich

Nach Informationen des hr-sport finden momentan und auch noch in den kommenden Wochen ganz grundsätzliche Gespräche zwischen der Eintracht und Bobic über dessen Zukunft in Frankfurt statt. Es gilt aber bis auf Weiteres auch: Bobic hat in Frankfurt einen Vertrag bis 2023.

Der 49-Jährige, der seit 2016 Sportvorstand bei Eintracht Frankfurt ist, war zuletzt als Nachfolger von Michael Preetz bei Hertha BSC gehandelt worden. "Was die Zukunft bringt, weiß kein Mensch", hatte er zu den Gerüchten seinerzeit gesagt.

Fischer und Hütter hoffen auf Verbleib

Eintracht-Präsident Peter Fischer hatte zuletzt betont, dass er auf einen Verbleib von Bobic über den Sommer hinaus hoffe. "Fredi hat einen Vertrag. Ich bin jemand, der auf Vertragstreue großen Wert legt. Ich denke, dass wir auch so ein Verhältnis haben. Wir haben fünf Jahre lang ein offenes, sehr kollegiales, sehr sauberes und erfolgreiches Verhältnis gehabt", sagte Fischer vor gut einer Woche bei Sky.

Auch Trainer Adi Hütter bekräftigte in einem Talk des TV-Senders am Sonntag, dass es "nicht nur für mich, sondern auch für den ganzen Verein wichtig wäre, wenn Fredi in Frankfurt bleibt".