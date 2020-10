Eintracht Frankfurt darf am Samstag gegen Hoffenheim doch vor Zuschauern spielen – trotz einer hohen Corona-Inzidenz in der Stadt. Die endgültige Entscheidung fiel am Freitagvormittag.

Das Heimspiel von Eintracht Frankfurt gegen die TSG Hoffenheim am Samstag (15.30 Uhr) wird mit Zuschauern stattfinden. Das bestätigte der Club am Freitagvormittag dem hr-sport. Zuvor hatte zunächst der Radiosender FFH darüber berichtet, dass auch das Gesundheitsamt grünes Licht für die Austragung der Partie vor 8.000 Fans im Stadion gegeben hatte.

In der Stadt Frankfurt war vorher die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus pro 100.000 Einwohnern binnen sieben Tagen deutlich gestiegen. Die sogenannte Inzidenz liegt am Freitag bei 42,0, am Tag zuvor lag sie noch bei 25,6. Damit überschritt Frankfurt die zweite Warnstufe von 35 Fällen und steuert sogar auf die 50er-Marke zu.

Grund für den Anstieg ist nach Angaben des Gesundheitsdezernats ein Cluster in einer Gemeinschaftsunterkunft, in der Geflüchtete, osteuropäische EU-Bürger und Obdachlose leben. Dort gebe es aktuell 90 Fälle, sagte eine Sprecherin der Nachrichtenagentur dpa. Die Betroffenen seien in andere Unterkünfte in Quarantäne gebracht worden. Ob es darüber hinaus Maßnahmen für die gesamte Stadt geben wird, wurde am Freitagvormittag im Krisenstab beraten.

Bremen am Samstag ohne Fans

Ab 35 Fällen droht laut DFL eigentlich ein Geisterspiel, der FC Bayern und der 1. FC Köln am ersten Spieltag und der FC Schalke am zweiten Spieltag mussten deswegen bereits Partien ohne Fans bestreiten. Bei den Spielen in München und Köln wurde die Entscheidung aufgrund der hohen Werte einen Tag vor der Partie bekannt gegeben, in Gelsenkirchen sogar erst am Spieltag selbst.

Auch Werder Bremen darf an diesem Samstag gegen Bielefeld aufgrund des hohen Inzidenz-Wertes in der Hansestadt keine Zuschauer ins Stadion lassen. Das Spiel der Eintracht gegen die TSG soll dennoch vor 8.000 Zuschauern stattfinden.

Sendung: hriNFO, 2.10.2020, 12.00 Uhr