Makoto Hasebe hat seinen Vertrag bei Eintracht Frankfurt bis 2027 verlängert. Ein Jahr will der Japaner noch Bundesliga spielen, danach wird er eine Funktion im Trainerteam übernehmen.

Audiobeitrag Audio Eintracht-Oldie Makoto Hasebe hängt noch ein Jahr dran Audio Makoto Hasebe Bild © Imago Images Ende des Audiobeitrags

Eintracht Frankfurt und Makoto Hasebe haben den ursprünglich zum Saisonende auslaufenden Vertrag um weitere fünf Jahre verlängert. Das teilte der hessische Fußball-Bundesligist am Freitag mit. Nach einem weiteren Jahr als Spieler - also bis 2023 - soll der dann 39-Jährige eine Funktion im Trainerteam übernehmen.

Nach dem planmäßigen Ende seiner aktiven Karriere wird Hasebe dann insgesamt neun Jahre mit dem Eintracht-Adler auf der Brust aufgelaufen sein. Seit seinem Wechsel im Jahr 2014, als er vom 1. FC Nürnberg kam, kommt der 114-malige Nationalspieler Japans auf bislang 256 Einsätze für die Frankfurter, mehr als jeder andere Akteur aus dem aktuellen Kader. Seit Beginn dieser Saison ist der Routinier Vizekapitän.

Krösche: Wichtig, dass Hasebe erhalten bleibt

"Makoto Hasebe ist ein Spieler, den sich jeder professionelle Club nur wünschen kann. Seine Fähigkeiten auf dem Platz entsprechen trotz seines Alters gehobenen Ansprüchen der Bundesliga", sagte Sportvorstand Markus Krösche. "Als Persönlichkeit ist er vor allem für junge Spieler ein wichtiger Faktor. Makoto ist Stratege und Ruhepol unserer Mannschaft und charakterlich eine einwandfreie Persönlichkeit. Es ist uns wichtig, dass Makoto als Vorbild, wichtiger Ansprechpartner und Identifikationsfigur langfristig erhalten bleibt und wir ihm die Möglichkeit bieten können, erste Erfahrungen in einem Profitrainerstab sammeln zu können."

Hasebe, der auch als Markenbotschafter bei der Eintracht fungiert, sagte über seine Vertragsverlängerung: "Frankfurt ist für mich in den vergangenen Jahren meine Heimat geworden, die Eintracht mein Club. Wir haben in den vergangenen acht Jahren viel gemeinsam erreicht und erlebt und ich freue mich, dass die Reise weitergeht. Ich fühle mich weiterhin fit und in der Lage, auf hohem Niveau Fußball zu spielen. Zudem bietet mir die Eintracht die Möglichkeit, meine ersten Schritte im Trainerbereich auf hohem Niveau zu machen."

Hasebe nahm an DFB-Pilotprojekt teil

In den vergangenen Monaten, so teilte es der Club mit, hat Hasebe am sogenannten "Players Pathway" teilgenommen. Das Pilotprojekt des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) dient der frühzeitigen Berufsorientierung für Spieler, die ihre aktive Karriere kürzlich beendeten oder dies beabsichtigen.