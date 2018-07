Schock-Nachricht für alle Eintracht-Fans: Kevin-Prince Boateng will die Eintracht Richtung Italien verlassen. Der Pokalsieger bestätigte den Wechselwunsch seines Publikumslieblings.

Nach nur einem Jahr scheint das erfolgreiche Kapitel Kevin-Prince Boateng bei der Frankfurter Eintracht wieder zu Ende zu gehen. Der 31-Jährige, dem vor wenigen Wochen noch Zehntausende Fans bei der emotionalen Pokalparty in Frankfurt zujubelten, steht kurz vor einem Wechsel zum italienischen Erstligisten US Sassuolo. Das berichten der italienische Transfermarkt-Experte Gianluca Di Marzio sowie die Bild-Zeitung und die Frankfurter Rundschau.

Eintracht-Sportdirektor Bruno Hübner bestätigte inzwischen den Wechselwunsch von Boateng. "Es ist in der Tat so, dass sich Kevin-Prince mit einem Wechsel beschäftigt. Er hat uns seinen Wunsch mitgeteilt. Noch ist es nicht fix, aber man kann davon ausgehen, dass er uns verlässt", sagte Hübner am Dienstagvormittag.

Boateng, der erst im vergangenen Sommer aus Spanien an den Main gewechselt war, soll sich mit dem Serie-A-Club auf einen Dreijahres-Vertrag geeinigt haben. Noch ist der Transfer nicht in trockenen Tüchern, die Vereine verhandeln über die Ablösesumme für Boateng, der bei der Eintracht noch ein Arbeitspapier bis 30. Juni 2020 besitzt.

Familie lebt in Mailand

Die Eintracht wird Boatengs Wechselwunsch wohl keine Steine in den Weg legen. Schon beim Transfer von UD Las Palmas nach Frankfurt soll Sportvorstand Fredi Bobic Boateng zugesichert haben, die Eintracht verlassen zu dürfen, wenn er möchte. Jetzt scheint dieser Zeitpunkt gekommen zu sein. Sportlich macht dieser Abschied für ihn keinen Sinn. Sassuolo, ein Verein aus der norditalienischen Region Emilia Romagna, kämpfte in der abgelaufenen Saison lange gegen den Abstieg und belegte am Ende Rang elf.

Vielmehr sind es familiäre Gründe, die Boateng zu einer Rückkehr nach Italien bewegen. Boatengs Frau Melissa Satta, ein Model, und Sohn Maddox leben in Mailand. Sassoulo liegt rund zwei Autostunden von Mailand entfernt. So wäre er in Zukunft näher bei seiner Familie. In Italien war der Wandervogel bereits für den AC Mailand aufgelaufen. Sein Entschluss, die Eintracht für Frau und Kind zu verlassen, scheint wohl im Sommerurlaub gereift zu sein.

Eintracht vor nächstem Umbruch

Auch wenn die Eintracht eine Ablösesumme einstreichen wird, ist der Abgang von Boateng ein herber Verlust für den Bundesligisten. Der 31-Jährige war Publikumsliebling und absoluter Führungsspieler bei den Frankfurtern, die damit unter dem neuen Coach Adi Hütter den nächsten personellen Umbruch bewerkstelligen müssen. Denn mit Lukas Hradecky (zu Bayer Leverkusen), Marius Wolf (Borussia Dortmund) und Omar Mascarell (Schalke 04) haben bereits vorher drei Leistungsträger den Pokalsieger verlassen.

Zumindest für Mascarell hat Frankfurt bereits einen Ersatz gefunden. Lucas Torro kommt vom spanischen Zweitligisten CA Osasuna. Der 23 Jahre alte defensive Mittelfeldakteur spielte zuvor bei der zweiten Mannschaft von Real Madrid. Osasuna hat den Transfer bereits auf seiner Homepage verkündet. Die Eintracht hat die Personalie noch nicht offiziell bestätigt.

