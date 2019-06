Eintracht Frankfurt schließt die erste Großbaustelle im Kader und verpflichtet Djibril Sow von den Young Boys Bern.

Eintracht Frankfurt steht unmittelbar vor dem zweiten Transfer für die kommende Saison. Wie Sportvorstand Fredi Bobic im Kicker bestätigte, wird der zentrale Mittelfeldspieler Djibril Sow an den Main wechseln. "Djibril ist auf dem Markt heiß begehrt gewesen. Wir sind froh, dass wir so einen Spieler bekommen", so Bobic. Über die Vertragsmodalitäten wurde nichts bekannt.

Sow ist ein klassischer Box-to-Box-Spieler, der sich vor allem durch seine Dynamik und sein Spielverständnis auszeichnet. Von 2016 bis 2018 stand er bereits bei Borussia Mönchengladbach unter Vertrag, sein erster Anlauf in der höchsten deutschen Spielklasse verlief allerdings eher glücklos: Sow kam für die Borussia lediglich dreimal zum Einsatz, darunter auch im DFB-Pokal-Halbfinale 2017 gegen die Eintracht, in dessen Elfmeterschießen Sow am damaligen Eintracht-Keeper Lukas Hradecky scheiterte.

Leistungsträger und Nationalspieler

Zurück in Bern entwickelte sich Sow unter dem damaligen YB- und jetzigen Eintracht-Coach Adi Hütter zum Leistungsträger und Nationalspieler, den die Schweizer Presse bereits als "Überflieger" betitelte. Eine Einschätzung, der offensichtlich auch die Eintracht-Verantwortlichen folgen, die Sow Medienberichten zufolge zum Rekordtransfer machen. So spricht die Bild von neun Millionen Euro Ablöse für den 22-Jährigen, die sich durch erfolgsabhängige Bonuszahlungen auf bis zu 12 Millionen Euro erhöhen könnten. Zudem erhalte YB Bern eine Weiterverkaufsbeteiligung von zehn Prozent.

