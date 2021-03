Fredi Bobic will Eintracht Frankfurt verlassen und sagt das mehr als deutlich. Beim Verein sorgt die Art und Weise für Verwunderung. Als Reaktion kommt: Die Tinte ist alles andere als trocken.

Audiobeitrag Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found Bobic will weg - Eintracht reagiert [Audioseite] Audio Fredi Bobic. Während des Spiels gegen Hertha BSC. Bild © Imago Images Ende des Audiobeitrags

Die Katze ist aus dem Sack: Fredi Bobic will Eintracht Frankfurt verlassen. Kein Rumgeeiere soll es geben, so der Sportvorstand der Hessen, sondern Klarheit. Das betonte der 49-Jährige am Dienstag in der ARD-Sendung "Sportschau Thema". Im Sommer ist Schluss. Punkt. Fertig. Aus. Nur: Gehören zu einer Vertragsauflösung - der Kontrakt des Managers läuft schließlich bis 2023 - nicht zwei Parteien? Das Vorpreschen des Sportvorstandes sorgt, wie zu hören ist, bei der Eintracht daher auch für reichlich Irritationen.

"Ich habe vor einem Jahr bereits schon, also vor Corona, den Wunsch geäußert, den Verein im Sommer 2020 zu verlassen", erklärte Bobic am Dienstag. Dieses Gespräch fand mit Wolfgang Steubing im März 2020 statt, der ihn aufgrund der Corona-Pandemie bat, noch ein ein Jahr dranzuhängen. Gesagt, getan.

Videobeitrag Video zum Video Fredi Bobic erklärt seinen Eintracht-Abschied [Videoseite] Video Bild © ARD Ende des Videobeitrags

Nach Steubing erfuhr es Holzer

"Dass es jetzt Turbulenzen gibt, ist leider so, es ist aber nicht dem geschuldet, dass ich niemandem Bescheid gegeben hätte", so der Noch-Eintracht-Manager, der bei all seinen beruflichen Entscheidungen seit jeher klar und deutlich agierte. Eine Charaktereigenschaft, für die er in der Branche bundesweit respektiert wird.

Auch Philip Holzer, Steubings Nachfolger als Eintracht-Aufsichtsratschef, wusste laut Bobic seit dem vergangenen Sommer Bescheid. Der äußerte sich in einem Statement des Vereins nur wenige Minuten nach Veröffentlichung der Bobic-Aussagen jedoch folgendermaßen: "Fredi Bobic ist vor drei Wochen auf mich zugekommen und hat mich über seine Überlegungen bezüglich einer Auflösung seines bis zum 30. Juni 2023 laufenden Vertrages nach dem Ende der laufenden Saison informiert."

"Gespräche sind noch nicht abgeschlossen"

Wer nun wann auf wen zugegangen ist, ist kein uninteressanter Aspekt, wichtiger ist aber das, was Holzer zusätzlich erklärte: "Wir haben verabredet, entsprechende Gespräche über einen Verbleib oder einen vorzeitigen Wechsel zu führen und darüber im Sinne des sportlichen Erfolgs der Eintracht absolutes Stillschweigen zu wahren. Die Gespräche sind gegenwärtig noch nicht abgeschlossen und werden erst nach der nächsten Aufsichtsratssitzung Mitte März fortgesetzt."

Noch nicht abgeschlossen, wird Mitte März fortgesetzt - zwei Umstände, die klar machen sollen: Hier ist noch längst nicht alles in trockenen Tüchern. Das Statement sei unabhängig von den Bobic-Aussagen so vorformuliert gewesen, heißt es von der Eintracht. Auch wenn dieser Umstand ebenfalls Zündstoff birgt, ist es trotzdem gut möglich, dass sich beide, die Eintracht und Bobic, am Ende einig werden.

Externer Inhalt Externen Inhalt von YouTube (Video) anzeigen? An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video). Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzbestimmungen . Externe Inhalte von YouTube (Video) zukünftig immer anzeigen. Inhalt anzeigen Einstellungen An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video). Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters. YouTube (Video)-Inhalt öffnen Ende des externen Inhalts Einstellungen

Bobic: "Zu viele Indiskretionen"

Auch eine mögliche Ablöse, die Bild-Zeitung berichtet bereits von fünf Millionen Euro, steht dabei im Raum. Dass sich ein Angestellter eines Vereins aber ohne Rücksprache so über seinen nahenden Abschied äußert, ist - vorsichtig ausgedrückt - ein mehr als ungewöhnlicher Vorgang.

Das einzig Gute nach diesen durchaus turbulenten 24 Stunden ist: Alle Karten sind auf dem Tisch. Dass es auch anders, besser hätte ablaufen können, weiß auch Bobic. "Es sind zu viele Indiskretionen nach außen getragen worden. Mein Ansprechpartner ist jetzt der Aufsichtsrat von Eintracht Frankfurt." Und zumindest das dürfte der Aufsichtsrat von Eintracht Frankfurt genauso sehen.

Sendung: Das Erste, ARD-Sportschau-Thema, 02.03.2020, 23.00 Uhr