Böller und Raketen vor Eintracht-Spiel in Marseille

Vor dem Eintracht-Spiel bei Olympique Marseille haben sich beide Fanlager heftige Pyro-Auseinandersetzungen geliefert. Den Hessen droht nun ein Geisterspiel. Bereits in der Nacht zuvor hatte es mehrere Festnahmen gegeben.

Videobeitrag Video Festnahmen rund ums Eintracht-Spiel in Marseille Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

Eintracht Frankfurt droht in der Champions League demnächst ein Geisterspiel. Vor der Gruppenpartie bei Olympique Marseille lieferten sich Fans beider Vereine am Dienstagabend im Stade Velodrome heftige Pyro-Auseinandersetzungen. Aus beiden Fanblöcken wurden auf die gegnerischen Anhänger Leuchtraketen gefeuert und Böller geworfen. Dabei wurde mindestens ein Frankfurter Anhänger getroffen und verletzt, weitere verließen aus Sicherheitsgründen das Stadion vorzeitig. Für Wirbel sorgten außerdem Bilder im Internet, die zwei Eintracht-Fans beim Hitlergruß zeigen.

"Wir schämen uns für Menschen, die aus Frankfurt kommen, den Adler auf der Brust tragen und den Hitler-Gruß zeigen. Ihr gehört nicht zu diesem Verein, zu dieser Stadt, ihr gehört nicht zu uns", schrieb die Fanabteilung der Eintracht auf Facebook.

Bereits in der Nacht zuvor Festnahmen

Für die Frankfurter könnten die Vorkommnisse drastische Folgen nach sich ziehen, da die SGE nach dem Platzsturm im Europa-League-Halbfinale gegen West Ham United von der Europäischen Fußball-Union zu einem Zuschauerausschluss im nächsten internationalen Spiel verurteilt worden war. Die Strafe war für zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt worden, könnte nach den Vorfällen in Marseille aber in Kraft treten. Bisher hat sich die Uefa aber noch nicht zu möglichen Ermittlungen geäußert.

Bereits in der Nacht vor dem Spiel hatte es in der südfranzösischen Hafenstadt Zusammenstöße zwischen den Fangruppierungen gegeben. Wie dem hr-Sport von offizieller Seite bestätigt wurde, gab es in der Nacht acht Festnahmen. Zu welchen Gruppierungen die Fans gehören, wurde nicht bekannt.

Strenge Regeln für Eintracht-Fans

Wie der Wiesbadener Kurier berichtet , sei es auf den Straßen zu Schlägereien und Hetzjagden gekommen, die Lobby eines Hotels sei gestürmt worden, wobei Polizei und Sicherheitsdienst Schlimmeres haben verhindern können. Frankfurter Fans vor Ort berichten zudem von OM-Fans, die Passanten ansprächen, um herauszufinden, ob diese Deutsche seien.

Die französischen Behörden hatten bereits im Vorfeld der Partie strenge Regeln für Frankfurter Auswärtsfans erlassen. So sollten sich die Hessen in bestimmten Bereichen der Stadt nicht aufhalten, keine Fangesänge anstimmen und auch keine Fanutensilien tragen. Auch Eintracht Frankfurt empfahl seinen Fans dringend, sich an diese Vorgaben zu halten.

Videobeitrag Video Gedämpfte Stimmung in Marseille Video Bild © hessenschau.de Ende des Videobeitrags