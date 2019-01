Rund acht Monate nach dem Pokalsieg muss sich Eintracht Frankfurt von der geliebten Trophäe trennen. Präsident Peter Fischer trägt noch heute ein Stück des historischen Abends am Körper.

Die immer größer werdende Eintracht-Familie musste sich am Montag von ihrem liebsten Schmuckstück trennen. Der DFB-Pokal, der bei der Mitgliederversammlung auf einem schwarzen Sockel präsentiert wurde, wechselt rund acht Monate nach dem Triumph von Berlin die Straßenseite und ist ab sofort wieder im Besitz des Deutschen Fußball-Bundes.

"Es tut mir unglaublich weh, dass wir den Pokal nicht in Frankfurt behalten können", sagte Trainer Adi Hütter zum Abschied der Trophäe. "Ich denke aber, dass wir jetzt einen ganz guten Weg eingeschlagen haben."

Fischer peilt 100.000 Mitglieder an

Einen Weg, den immer mehr Menschen mitgehen wollen. Nachdem der Verein vor genau einem Jahr das 50.000 Mitglied begrüßte, sind es inzwischen 67.500. Ein enormes Plus innerhalb von nur zwölf Monaten. "Kein Verein in der Bundesliga ist stärker gewachsen als Eintracht Frankfurt. Das war ein geiles Jahr", freute sich Präsident Peter Fischer über den anhaltenden Boom. Ein Ende auf der nach oben offenen Beliebtheitsskala sieht er noch lange nicht: "Glauben Sie nicht, dass wir nicht das Potenzial für 100.000 Mitglieder haben."

Entscheidend für den fortlaufenden Zuwachs von Fans sei neben dem sportlichen Erfolg auch die klare Kante der Frankfurter gegen die AfD im vergangenen Jahr gewesen. Fischer hatte mehrmals betont, keine AfD-Wähler im Club haben zu wollen und dafür bundesweit viel Zuspruch erfahren. "Jeder, der für die Werte steht, die in unserer Satzung stehen, ist herzlich willkommen", so Fischer. "Seit diesem Zeitpunkt sind 17.000 Menschen eingetreten."

Eintrittsband noch immer am Arm

Anwesend war am Montagabend in der Wolfgang-Steubing-Halle mit 533 Mitgliedern zwar nur ein geringer Teil, für sie hatte Präsident Fischer aber noch eine besondere Anekdote parat. Der historische Pokalsieg von Berlin ist bis heute deutlich an Fischers Körper sicht- und vielleicht sogar riechbar. "Ich habe das Eintrittsband immer noch am Arm und werde beim Duschen und Zähneputzen immer an diesen Pokalsieg erinnert. Ich hoffe, das hält noch ein bisschen. Ich wasche diesen Teil meines Körpers übrigens nicht besonders sorgfältig."

Neben allen Emotionen gab es aber natürlich auch ein paar Zahlen zu verkünden. Gewinne und Erlöse des Vereins und der AG haben deutlich angezogen. "Der Umsatz der AG ist von 120 auf 160 Millionen Euro gestiegen, das war das erfolgreichste Jahr unserer Geschichte", berichtete Vorstand Axel Hellmann. "Wir haben überperformt. Darauf können wir stolz sein!"