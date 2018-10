Demut, messerscharfe Analysen und ein Stürmer im Braveheart-Format: Ansgar Brinkmann ist begeistert von der Entwicklung der Frankfurter Eintracht. Für die Zukunft wünscht er sich noch mehr Draufgängertum.

Seinen Sonntagnachmittag verbrachte Ansgar Brinkmann im schönen Kraichgau. Auf der Ehrentribüne des Sinsheimer Stadions verfolgte der Ex-Frankfurter das Auswärtsspiel der Eintracht bei der TSG Hoffenheim. Im T-Shirt und mit bester Laune sah er dort einen 2:1-Sieg der Hessen und damit den perfekten Abschluss von ohnehin berauschenden Tagen. "Das war eine legendäre Woche, alle hatten Spaß. Einige feiern vermutlich immer noch", sagte Brinkmann im hr-heimspiel! am Montag.

Der Lautsprecher lobt die Leisetreter

Nach zwei 4:1-Siegen in Folge gegen Hannover 96 und Lazio Rom sowie dem sonntäglichen Erfolg bei 1899 Hoffenheim ist die Eintracht auf bestem Wege in die K.o.-Runde der Europa League und als Bundesliga-Siebter nur noch drei Punkte hinter dem FC Bayern. Pünktlich zur zweiten Länderspielpause der noch jungen Hinrunde hat sich das Team gefunden, die Umstellungen unter Trainer Adi Hütter funktionieren. "Die Jungs zu sehen, das macht richtig Spaß", so Brinkmann.

Angefangen bei Torwart Kevin Trapp über die von Libero Makoto Hasebe perfekt organisierte Abwehr bis hin zum immer gefährlichen und enorm effizienten Sturm. Rund 100 Tage nach dem Amtsantritt von Hütter hat sich der österreichische Coach in seiner neuen Heimat ein- und zurechtgefunden. Sein eher zurückhaltendes Gemüt hat sich auch auf die Mannschaft übertragen. Abheben: verboten. "Alle bleiben demütig. Egal, ob es gut oder schlecht läuft", lobt Brinkmann. "Das ist ungewohnt für die Eintracht."

Hütter der Fels in der Frankfurter Brandung

Nach anfänglichen Problemen hat vor allem Hütter an Kontur gewonnen. Von seinem bevorzugten 4-4-2-System ist er abgerückt, das 3-5-2 mit nur einem Sechser und zwei echten Stürmern passt zum Kader. Das Ergebnis von "messerscharfen Analysen", so Brinkmann. "Er ist sachlich, fachlich, akribisch. Alle haben Bock auf ihn, alle gehen mit." Die großen Fußstapfen von Vorgänger Niko Kovac hat Hütter inzwischen ausgefüllt. Hütter und die Eintracht, das scheint zu passen.

Ein guter Trainer ist gut, ein guter Sturm noch besser. Und auch dort sieht Brinkmann die Eintracht in dieser Saison hervorragend aufgestellt. Sébastien Haller, Luka Jovic und Ante Rebic bilden in unterschiedlicher Zusammensetzung die Frankfurter Angriffsreihe, gemeinsam waren sie in der Bundesliga bereits an 14 Toren beteiligt. "Die haben das Potential, jeden schwindelig zu spielen."

Vor allem Vizeweltmeister Rebic sei quasi nicht zu stoppen. "Der hat ein absolutes Höllentempo. Schnell, schneller, Rebic", so Brinkmann, der die Spielweise des Kroaten als Blaupause für das Spiel der Eintracht empfiehlt.

Macht es wie Rebic

Furchtlos vorne draufgehen, sich nicht einschüchtern lassen, immer Vollgas geben. "Das ist Braveheart, erste Reihe", beschreibt Brinkmann den Draufgänger-Fußball von Rebic. Der 25-Jährige schießt wie bei seiner Gelb-Roten Karte in Sinsheim zwar ab und an über das Ziel hinaus, insgesamt sollte sich die Eintracht aber an der Ein-Mann-Bisonherde im Sturm orientieren. "Denn", so Brinkmann. "Den Mutigen gehört die Welt."